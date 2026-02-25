Vecoplan mit neuem CEO

Seit 2021 war der 60-jährige COO und geschäftsführender Direktor der MAX Autmation SE.

Nach seinem Studium der Atom- und Kernphysik widmete er sich mehrere Jahre der wissenschaftlichen Forschung in den USA. Nach sechs Jahren Forschung wechselte er zu einer Softwarefirma nach Deutschland, in der er schließlich als CTO tätig war. Es folgten weitere Führungsstationen, unter anderem als Leiter Business Support Systems bei Ericsson.

Als wesentlichen Aspekt seiner Tätigkeit sieht Guckert die Weiterentwicklung der Digitalisierung im Unternehmen.