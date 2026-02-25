Anzeige

Vecoplan mit neuem CEO

Seit dem 1. Februar 2026 leitet Dr. Ralf Guckert das Unternehmen. Er folgt auf Werner Berens, der sein Amt zum 30. Januar aus persönlichen Gründen niedergelegt hat.
Vecoplan mit neuem CEO
Dr. Ralf Guckert, neuer CEO der Vecoplan AG. Quelle: Vecoplan AG
Anzeige

Seit 2021 war der 60-jährige COO und geschäftsführender Direktor der MAX Autmation SE.

Nach seinem Studium der Atom- und Kernphysik widmete er sich mehrere Jahre der wissenschaftlichen Forschung in den USA. Nach sechs Jahren Forschung wechselte er zu einer Softwarefirma nach Deutschland, in der er schließlich als CTO tätig war. Es folgten weitere Führungsstationen, unter anderem als Leiter Business Support Systems bei Ericsson.

Als wesentlichen Aspekt seiner Tätigkeit sieht Guckert die Weiterentwicklung der Digitalisierung im Unternehmen.

Quelle: Vecoplan
FacebookTwitterPinterestEmail

Verwandte Artikel

Thommen Group ordnet Schweizer Führung neu

Stahlwerke Bochum trauern um Gesellschafter

Anja Siegesmund verlässt BDE

CECE unter neuer Führung

Wechsel an der Spitze des bvse-Fachverbands Textilrecycling

Max Wild erweitert Geschäftsführung

Lesen, was die Branche bewegt
Newsletter
Bleiben Sie auf dem Laufenden und erhalten Sie einmal wöchentlich den RECYCLING magazin Newsletter.
Registrieren
Ich bin damit einverstanden, dass die DETAIL Architecture GmbH mir regelmäßig individualisierte spannende Neuigkeiten und Veranstaltungen per E-Mail zusendet. Die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten erfolgt entsprechend den Bestimmungen in der Datenschutzerklärung. Ich kann meine Einwilligung gegenüber der DETAIL Architecture GmbH jederzeit widerrufen.
close-link