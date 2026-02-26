ITAD-Sonderpreis für Oxyfuel-Forschung

Prämiert wurde ihr Beitrag zur Implementierung des Oxyfuel-Verfahrens zur CO2-Abscheidung in Müllverbrennungsanlagen, der sich unter 67 Einreichungen von 27 Hochschulen aus dem deutschsprachigen Raum durchsetzte.

Die Arbeit analysiert die prozesstechnischen Auswirkungen unterschiedlicher Abgas-Rezirkulationsstrategien im Oxyfuel-Betrieb. Grundlage der Untersuchung ist ein numerisches Verbrennungsmodell, das durch thermoanalytische Experimente ergänzt wurde. Die Ergebnisse zeigen, dass die Wahl des Abgas-Rezirkulationspfades maßgeblichen Einfluss auf die Schadstofffracht, den Wasserdampfanteil im Oxidationsmittel sowie auf die CO2- und N2-Konzentrationen im Abgas hat. Damit liefert die Untersuchung relevante Erkenntnisse für die Weiterentwicklung der thermischen Abfallbehandlung im Kontext von Klimaschutz und CO2-Minderung.