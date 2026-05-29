bvse-Frauennetzwerk: Austausch und neue Kooperationen auf der IFAT

Am 5. Mai 2026 traf sich das bvse-Frauennetzwerk auf dem Messestand des Bundesverbands Sekundärrohstoffe und Entsorgung (bvse) auf der IFAT in München. Rund 25 Teilnehmerinnen nutzten das offene Format ohne festes Programm für Gespräche und gegenseitigen Austausch.

Adelheid Hauschopp-Francke, geschäftsführende Gesellschafterin der RCS Entsorgung GmbH aus Werne, stellte sich als Gastgeberin des nächsten Frauennetzwerktags vor, der am 26. November 2026 in Werne stattfinden wird. Das Unternehmen ist unter anderem im PET-Recycling tätig und verarbeitet gebrauchte PET-Flaschen zu lebensmitteltauglichem Regranulat.

Netzwerkvorständin Verena Hoffmann und Sabine Weber (Organisation bvse-Frauennetzwerk) führten am Rande der Messe Gespräche mit Vertreterinnen des DWA-Fachausschusses „Frauen in der Wasser- und Abfallwirtschaft“. Dabei wurden mögliche Kooperationen und eine gemeinsame Veranstaltung im Jahr 2027 erörtert.

Das nächste reguläre Treffen des bvse-Frauennetzwerks findet am 30. September 2026 im Rahmen der bvse-Jahrestagung in Köln statt.