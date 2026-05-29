Kooperation für Steinwolle-Recycling in Süddeutschland

Die Büchl Entsorgungswirtschaft GmbH und Rockwool als Hersteller von Steinwolle-Dämmstoffen haben eine strategische Kooperation für das Steinwolle-Recycling in Süddeutschland vereinbart. Im Rahmen des Rockwool-Rücknahmesystems Rockcycle unterstützt Büchl das Unternehmen künftig beim Steinwolle-Recycling, insbesondere am Rockwool-Produktionsstandort Neuburg an der Donau.

Zentrales Element der Zusammenarbeit ist eine neu errichtete Recyclinghalle am Standort Ingolstadt. Die Anlage ermöglicht nach Unternehmensangaben erstmals in Bayern die flächendeckende Erfassung, Prüfung, Aufbereitung und Rückführung von Steinwolle-Abfällen (AVV 17 06 04) in den Produktionskreislauf von Rockwool. Neben Produktionsreststoffen soll künftig auch Steinwolle aus Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen an Gebäuden ab Baujahr 1996 recycelt werden können. Eine gezielte Vorselektion soll sicherstellen, dass ausschließlich sortenreine Steinwolle verarbeitet wird.

Büchl verfügt nach eigenen Angaben über die erforderlichen Genehmigungen und Zertifizierungen für den Umgang mit faserhaltigen Abfällen. Als Mitglied des Mittelstandsverbunds Logex verfügt das Unternehmen zudem über ein überregionales Logistiknetzwerk. Die räumliche Nähe zum Rockwool-Produktionsstandort in Neuburg an der Donau soll für effiziente Transportwege sorgen. Die Büchl Gruppe beschäftigt nach eigenen Angaben rund 600 Mitarbeitende an 14 Standorten in zwei Ländern.