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Rücknahmesystem für Agrarverpackungen mit stabilen Sammelmengen

Das Rücknahmesystem Pamira (Packmittel-Rücknahme Agrar) begeht 2026 sein 30-jähriges Bestehen. Seit 1996 werden bundesweit kostenlos restentleerte Kunststoffverpackungen von Pflanzenschutzmitteln und Flüssigdüngern gesammelt und recycelt.
Leerer weißer Kunststoffkanister im Vordergrund, im Hintergrund ein Getreidefeld unter einem freundlichen Himmel.
Restentleerte Kunststoffverpackungen aus der Landwirtschaft werden über das bundesweite Pamira-System kostenlos zurückgenommen und recycelt. (Quelle: KI/Claude Sonnet)
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Das Rücknahmesystem Pamira (Packmittel-Rücknahme Agrar) wurde 1996 als freiwillige Branchenlösung eingeführt und feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen. Das System ermöglicht Landwirten bundesweit die kostenlose Rückgabe restentleerter und gespülter Kunststoffverpackungen von Pflanzenschutzmitteln und Flüssigdüngern. Betrieben wird Pamira operativ von der RIGK GmbH, die das System im Auftrag des Industrieverbands Agrar (IVA) durchführt.

Die Sammelergebnisse 2025 führt der Betreiber als Beweis für die Leistungsfähigkeit des Systems an: Mit rund 3.650 Tonnen wurde die 3.000-Tonnen-Marke demnach zum fünften Mal in Folge überschritten. Das Netz der Sammelstellen wuchs 2025 auf 433 Standorte; für 2026 sind 449 Sammelstellen vorgesehen. Die gesammelten Kunststoffverpackungen werden stofflich verwertet, etwa zur Herstellung von Kabelschutzrohren.

Im Jubiläumsjahr soll das öffentliche Bewusstsein für funktionierende Rücknahmesysteme gestärkt werden. Angesichts wachsender regulatorischer Anforderungen auf europäischer Ebene wollen IVA und RIGK das System gemeinsam mit allen Partnern weiterentwickeln.

Quelle: RIGK
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