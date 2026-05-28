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Geprüfte Gebrauchtmaschinen als Alternative zur Neuanlage

Herbold Meckesheim erweitert sein Portfolio an geprüften Gebrauchtmaschinen für die Kunststoffrecyclingbranche. Die Maschinen sind kurzfristig lieferbar und richten sich an Betreiber, die schnell verfügbare und kosteneffiziente Lösungen suchen.
Blick in eine industrielle Halle mit verschiedenen Maschinen für das Recycling von Kunststoffen, im Hintergrund einzelne Ersatzteile in Regalen
Zum Portfolio an Gebrauchtmaschinen gehören Schneidmühlen und Plastkompaktoren, Shredder, Feinmühlen zur Pulverisierung und Einzelkomponenten für Waschanlagen. (Quelle: Herbold Meckesheim)
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Herbold Meckesheim baut sein Angebot an Gebrauchtmaschinen für die Kunststoffrecyclingindustrie aus. Zum Portfolio gehören unter anderem Schneidmühlen, Shredder, Feinmühlen zur Pulverisierung, Plastkompaktoren sowie Komponenten für Waschanlagen wie Friktionswäscher und Trockner. Viele Maschinen sind sofort oder innerhalb weniger Monate lieferbar.

Vor dem Verkauf durchlaufen alle Gebrauchtmaschinen eine technische Prüfung. Je nach Maschinentyp und Zustand werden die Anlagen gewartet oder vollständig überholt – mit denselben Mess- und Prüfverfahren wie in der Neumaschinenfertigung. Kritische Bauteile wie Lager, Dichtungen und Verschleißteile werden dabei auf Toleranzen und Maßhaltigkeit geprüft.

Gebrauchtmaschinen gewinnen in der Kunststoffrecyclingbranche an Bedeutung: Steigende Investitionskosten und kürzere Projektlaufzeiten erhöhen die Nachfrage nach kurzfristig verfügbaren Lösungen. „Für viele Kunden ist eine Gebrauchtmaschine heute kein Kompromiss mehr, sondern eine bewusste und wirtschaftlich sinnvolle Entscheidung“, sagt Karlheinz Herbold, Senior Specialist Sales Used Machines bei Herbold Meckesheim. Neben der Maschine selbst bietet das Unternehmen anwendungsspezifische Beratung und technischen Support an.

Quelle: Herbold Meckesheim
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