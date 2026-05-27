Digitales Trockentraining für Abbruch- und Recyclingmaschinen

Zeppelin Cat hat den Cat Monitor Simulator eingeführt, ein digitales Trainingswerkzeug, das die Benutzeroberfläche aktueller Cat-Maschinen originalgetreu auf Desktop, Tablet oder Smartphone abbildet. Fahrer von Kettenbaggern, Minibaggern, Rad- und Deltaladern sowie Kettendozern können damit Menüs, Einstellungen und Funktionen erkunden, ohne die Maschine in Betrieb zu nehmen.

Gerade im Abbruch und Baustoffrecycling, wo Bediener häufig zwischen verschiedenen Geräten wechseln und präzise Einstellungen unter Zeitdruck vornehmen müssen, verkürzt das Trockentraining die Einarbeitungszeit und reduziert Fehlbedienungen. Parameter wie Leistungsmodi, Hydraulikeinstellungen und Assistenzsysteme lassen sich vorab konfigurieren und üben.

Die Anwendung ist unter monitor-simulator.cat.com kostenlos zugänglich. Unterstützt werden Modelle der aktuellen Cat-Maschinengeneration; Inhalte und Funktionen werden laut Hersteller regelmäßig aktualisiert.