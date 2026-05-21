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Cat-Technik für den Abbruch

Mit zwei Cat Minibaggern und mehreren Cat Anbaugeräten hat die FW Bau ihren Maschinenpark für Abbruch-, Recycling- und Erdbauarbeiten erweitert. Zum Einsatz kommen ein Cat 301.8 und ein Cat 303.5 sowie verschiedene hydraulische Anbauwerkzeuge wie Hammer, Schere und Sortiergreifer. Die Maschinen arbeiten auf Baustellen im Landkreis Hameln-Pyrmont sowie darüber hinaus.
Cat Minibagger im Abbruch
Schlüsselübergabe für die beiden Minis: Felix Wessel (links), Geschäftsführer der FW Bau, nimmt den symbolischen Schlüssel für die Cat Minibagger 301.8 und 303.5 von Harald Koschny (rechts), leitender Verkaufsrepräsentant der Zeppelin Niederlassung Hannover, in Empfang. Copyright: Zeppelin
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Die Reihenfolge der Investition fiel dabei ungewöhnlich aus: Zunächst beschaffte das Unternehmen die Anbaugeräte für den Abbruch, anschließend folgten die passenden Kompaktmaschinen. Geschäftsführer Felix Wessel entschied sich nach eigenen Angaben gemeinsam mit den Maschinisten für die Cat Geräte. Ausschlaggebend waren neben den Leistungsdaten vor allem Bedienkomfort und Vielseitigkeit.

Für beengte Baustellen ausgelegt

Der Cat 301.8 mit knapp zwei Tonnen Einsatzgewicht sowie der rund vier Tonnen schwere Cat 303.5 eignen sich insbesondere für Arbeiten auf engem Raum. Beide Maschinen verfügen über eine Joystick-Steuerung und eine Kabine mit großen Fensterflächen. Dadurch behalten die Fahrer den Arbeitsbereich besser im Blick.

Nach Angaben des Unternehmens überzeugen die Minibagger zudem durch eine robuste Bauweise und wartungsfreundliche Konstruktion. Wartungspunkte sind gut zugänglich. Im Servicefall setzt FW Bau auf die Unterstützung durch Zeppelin.

Schneller Wechsel der Anbaugeräte

Beide Minibagger sind mit hydraulischen Powertilt-Schnellwechslern ausgestattet. Dadurch lassen sich unterschiedliche Anbaugeräte schnell wechseln. Die Maschinen übernehmen damit verschiedene Aufgaben im Abbruch, Recycling und Erdbau.

Zum Maschinenpark gehören außerdem Cat Abbruchwerkzeuge wie Hydraulikhammer, Sortiergreifer und eine Universalschere des Typs MP318. Die Schere kommt vor allem im Abbruch zum Einsatz und kann auch an Trägergeräten anderer Hersteller verwendet werden.

Quelle: Zeppelin Baumaschinen
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