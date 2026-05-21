Cat-Technik für den Abbruch

Die Reihenfolge der Investition fiel dabei ungewöhnlich aus: Zunächst beschaffte das Unternehmen die Anbaugeräte für den Abbruch, anschließend folgten die passenden Kompaktmaschinen. Geschäftsführer Felix Wessel entschied sich nach eigenen Angaben gemeinsam mit den Maschinisten für die Cat Geräte. Ausschlaggebend waren neben den Leistungsdaten vor allem Bedienkomfort und Vielseitigkeit.

Für beengte Baustellen ausgelegt

Der Cat 301.8 mit knapp zwei Tonnen Einsatzgewicht sowie der rund vier Tonnen schwere Cat 303.5 eignen sich insbesondere für Arbeiten auf engem Raum. Beide Maschinen verfügen über eine Joystick-Steuerung und eine Kabine mit großen Fensterflächen. Dadurch behalten die Fahrer den Arbeitsbereich besser im Blick.

Nach Angaben des Unternehmens überzeugen die Minibagger zudem durch eine robuste Bauweise und wartungsfreundliche Konstruktion. Wartungspunkte sind gut zugänglich. Im Servicefall setzt FW Bau auf die Unterstützung durch Zeppelin.

Schneller Wechsel der Anbaugeräte

Beide Minibagger sind mit hydraulischen Powertilt-Schnellwechslern ausgestattet. Dadurch lassen sich unterschiedliche Anbaugeräte schnell wechseln. Die Maschinen übernehmen damit verschiedene Aufgaben im Abbruch, Recycling und Erdbau.

Zum Maschinenpark gehören außerdem Cat Abbruchwerkzeuge wie Hydraulikhammer, Sortiergreifer und eine Universalschere des Typs MP318. Die Schere kommt vor allem im Abbruch zum Einsatz und kann auch an Trägergeräten anderer Hersteller verwendet werden.