Anzeige

Kunststoffersatz aus pflanzlichen Reststoffen

In Hamburg hat traceless materials eine neue Produktionsanlage für ein kompostierbares Biomaterial aus pflanzlichen Reststoffen eröffnet. Das Bundesumweltministerium förderte das Industrieprojekt mit rund fünf Millionen Euro aus dem Umweltinnovationsprogramm.
Biomaterial aus pflanzlichen Reststoffen
Copyright: Erstellt mit ChatGPT
Anzeige

Kunststoffersatz aus Reststoffen

Die Anlage verarbeitet Nebenprodukte aus der industriellen Getreideverarbeitung zu einem naturbasierten Material. Dafür extrahiert das Unternehmen natürliche Polymere mit einem zum Patent angemeldeten Verfahren und verarbeitet sie zu Granulat.

Das Granulat soll sich mit gängigen Technologien der Kunststoffverarbeitung zu unterschiedlichen Endprodukten weiterverarbeiten lassen. Nach Angaben des Unternehmens besitzt das Material kunststoffähnliche Eigenschaften und ist vollständig biologisch abbaubar.

Produktion im industriellen Maßstab

In der neuen Anlage sollen jährlich mehrere tausend Tonnen des Biomaterials entstehen. Es soll konventionelle Kunststoffe ersetzen und dadurch fossile Rohstoffe einsparen. Zudem zielt das Verfahren darauf ab, Kohlendioxid-Emissionen, Wasserverbrauch und Flächenbedarf zu reduzieren.

Das Unternehmen verweist auf den Einsatz erneuerbarer Rohstoffe und Energiequellen, einen energie- und wassersparenden Produktionsprozess sowie den Verzicht auf kritische Chemikalien.

Förderung durch Umweltinnovationsprogramm

Das Bundesumweltministerium unterstützte das Vorhaben mit rund fünf Millionen Euro. Die Förderung erfolgte über das Umweltinnovationsprogramm, das seit mehr als 40 Jahren technische Innovationen mit Umweltbezug in Unternehmen unterstützt. Nach Angaben des Ministeriums wurden darüber bislang mehr als 800 Projekte in verschiedenen Branchen gefördert.

Quelle: BMUKN
FacebookTwitterPinterestEmail

Verwandte Artikel

Car2Car stärkt Kunststoffrecycling im Fahrzeugbau

Einwegkunststofffonds entlastet Kommunen

Moerschen erweitert Aufbereitungsprogramm

Studie bewertet Biomasse für Klimaziele

CRCL entwickelt Granulat aus Alttextilien

STADLERconnect auf der IFAT 2026

Lesen, was die Branche bewegt
Newsletter
Bleiben Sie auf dem Laufenden und erhalten Sie einmal wöchentlich den RECYCLING magazin Newsletter.
Registrieren
Ich bin damit einverstanden, dass die DETAIL Architecture GmbH mir regelmäßig individualisierte spannende Neuigkeiten und Veranstaltungen per E-Mail zusendet. Die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten erfolgt entsprechend den Bestimmungen in der Datenschutzerklärung. Ich kann meine Einwilligung gegenüber der DETAIL Architecture GmbH jederzeit widerrufen.
close-link