Moerschen erweitert Aufbereitungsprogramm

Anlagen für harte Einsatzbedingungen

Im Mittelpunkt stehen mehrere Serien mobiler und semimobiler Siebmaschinen. Sie eignen sich für unterschiedliche Aufgaben in der Recycling- und Gewinnungsindustrie. Die Anlagen sind robust ausgelegt und für anspruchsvolle Einsatzbedingungen entwickelt.

Ein zentrales Merkmal ist das modulare Mobilitätskonzept. Größere Maschinen sind als Sattelauflieger ausgeführt. Andere Anlagen lassen sich per Tieflader oder Hakenlift transportieren. In vielen Fällen ist dafür keine Sondergenehmigung erforderlich. Am Einsatzort ermöglichen Schleppachsen eine flexible Positionierung. Hydraulisch ausfahrbare Stützen machen aus den Maschinen semistationäre Einheiten. Betreiber können sie einzeln nutzen oder zu Prozessketten kombinieren.

Elektrische Antriebe und modulare Technik

Maskin Mekano setzt seit rund 40 Jahren auf elektrische Antriebskonzepte. Die Anlagen sind auf wirtschaftlichen und energieeffizienten Betrieb ausgelegt. Damit passen sie in Betriebskonzepte, die auf geringeren Energieverbrauch und planbare Prozesse setzen.

Zur Ausstattung zählt bei der Eco-4-Baureihe ein seitlich ausschiebbarer Siebkasten. Er erleichtert den Wechsel der Siebbeläge. Bei den Ste-Siebreihen nutzt Maskin Mekano das selbst entwickelte Vibroblock-Konzept. Dabei sitzt der Siebkasten auf einem schwingungsgedämpften, vierfach gelagerten Rahmen. Diese Konstruktion schützt die Anlage vor Vibrationen.

Das System kombiniert einen Hub von 12 Millimetern mit geringer Siebkastenneigung. Eine Exzenterwelle sorgt für gleichmäßige Bewegung bei wechselnder Beladung. Dadurch lassen sich auch feuchte, matschige oder gefrorene Materialien zuverlässig sieben. Die Technik ermöglicht präzise Trennschnitte, etwa bei 2 Millimetern, zum Beispiel bei Edelsplitten aus Naturstein oder Betonkörnungen.

Brecher und Waschtechnik ergänzen das Angebot

Neben Siebanlagen umfasst das Programm Spezialbrecher zur Veredelung und Herstellung hochwertiger Körnungen. Maskin Mekano kombiniert dafür sein Modulkonzept mit Vertikal-Prallbrechern von Techroq und Kegelbrechern von Sandvik. Eine Waschanlage für Recyclingmaterial ergänzt das Portfolio.

Marktpräsenz in Deutschland

Moerschen Mobile Aufbereitung hatte die Anlagen bereits über einen niederländischen Partner bei deutschen Kunden eingeführt. Zudem präsentierte das Unternehmen die Technik auf der Steinexpo. Mit der erweiterten Partnerschaft stärkt Moerschen nun den Vertrieb und Service für Maskin Mekano in Deutschland.

Kunden erhalten damit Zugang zu einem erweiterten Maschinenangebot sowie zu Beratung, technischem Know-how, Service und Ersatzteilversorgung durch die Willicher Aufbereitungsspezialisten.