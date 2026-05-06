Eggersmann baut für Mineralikaufbereitung aus

Backenbrecher für anspruchsvolles Material

Mit dem Roktec JC 900 ergänzt Eggersmann sein Angebot um einen mobilen Backenbrecher für das Vorbrechen mineralischer Stoffe. Die Maschine wiegt 30 Tonnen und erreicht je nach Anwendung einen Durchsatz von bis zu 170 Tonnen pro Stunde. Sie eignet sich für Gesteinsarten mit Druckfestigkeiten oberhalb von 250 Megapascal.

Der Backenbrecher arbeitet mit einer schwingenden und einer festen Brechbacke. Dieses Prinzip reduziert den Verschleiß und macht die Maschine für grobes, anspruchsvolles Aufgabematerial geeignet. Einsatzbereiche sind das Baustoffrecycling von Beton, Stahlbeton und Ziegelbruch sowie die Aufbereitung von Naturstein und Kohle.

Mobile Aufbereitungslinie möglich

In Kombination mit dem Prallbrecher Roktec IC 1000 lässt sich der Roktec JC 900 als Vorbrecher in einer mobilen Aufbereitungslinie einsetzen. Dabei zerkleinert der Backenbrecher zunächst das grobe Material. Anschließend erzeugt der Prallbrecher ein homogeneres und kubisch geformtes Endprodukt.

Dieses Verfahren eignet sich insbesondere für die Herstellung von Ersatzbaustoffen aus Bauschutt. Kubische Körnungen lassen sich in Tragschichten gut verdichten und erfüllen damit wichtige Anforderungen im Baustoffrecycling.

Vorsieb und automatische Dosierung

Der Roktec JC 900 verfügt über ein Vorsieb zur Entfernung von Feinanteilen vor dem Brechvorgang. Optional kann ein seitliches Austragsband ergänzt werden. Der breite Aufgabebereich ist serienmäßig mit einer Förderrinne, einer regulierbaren Aufgabegeschwindigkeit und einer automatischen Materialdosierung ausgestattet.

Auch die Überwachung der Materialmenge in der Brechkammer erfolgt automatisch. Der Brechspalt lässt sich zwischen 40 und 140 Millimetern einstellen. Dadurch sind Endprodukte von 0 bis 70 Millimetern bis zu 0 bis 250 Millimetern möglich. Eine Schutzvorrichtung verhindert den Austritt abplatzender Teile.

Optionen für Stahlbeton und Betrieb

Für die Aufbereitung von Stahlbeton kann Eggersmann den Backenbrecher mit einem Eisenbieger für Bewehrungen ausstatten. Zudem ist ein Überbandmagnet erhältlich. Abstand zum Band und Abwurfseite lassen sich frei wählen.

Weitere Optionen umfassen Systeme zur Staubunterdrückung, Bandwaagen mit oder ohne digitale Datenübermittlung sowie einen Witterungsschutz für den Bediener. Damit kann die Maschine an unterschiedliche Einsatzbedingungen und Inputmaterialien angepasst werden.

Impaktor 1000 ergänzt das Angebot

Zusätzlich nimmt Eggersmann den Impaktor 1000 in sein Angebot auf. Das Unternehmen vertieft damit die Zusammenarbeit mit Norbert Hammel. Die Eggersmann Impaktor GmbH wurde Anfang 2025 gegründet und bot zunächst über ein Lizenzgeschäft den Impaktor 250 an. Danach kamen weitere Lösungen hinzu, darunter ein Primärzerkleinerer und eine Trommelsiebmaschine.