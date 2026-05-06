Eggersmann stellt elektrischen Mietenumsetzer Backhus Alpha 55 vor

Automatisiertes Umsetzen ohne Fahrerkabine

Der Backhus Alpha 55 führt zentrale Arbeitsschritte selbstständig aus. Dazu zählen das Einfädeln in die Miete, das Umsetzen sowie der Wechsel zwischen Mieten. Sensoren erkennen zudem schief aufgesetzte Mieten und richten sie während des Prozesses aus.

Da die Maschine ohne Fahrerkabine arbeitet, kann sie Anwendungen unterstützen, bei denen der direkte Aufenthalt über dem Material vermieden werden soll. Das betrifft unter anderem Klärschlammbehandlung, biologische Trocknung von Siedlungsabfällen und die Sanierung kontaminierter Böden. Für manuelle Eingriffe steht eine Fernbedienung zur Verfügung.

Elektrischer Antrieb mit Hochvolt-System

Mit dem Backhus Alpha 55 erweitert Eggersmann sein Angebot an vollelektrischen mobilen Maschinen für Zerkleinern, Sieben, Sichten und Umsetzen. Das Hochvolt-System soll kurze Ladeintervalle ermöglichen und damit die Tagesleistung sichern.

Die Batteriekapazität lässt sich an Einsatzprofil, Betriebsabläufe und Standortbedingungen anpassen. Dadurch kann der Betreiber die Maschine auf den jeweiligen Prozess auslegen. Der emissionsfreie Antrieb erlaubt außerdem den Einsatz in geschlossenen Gebäuden.

Echtzeitdaten zur Miete

Die Sensorik dient nicht nur der Automatisierung. Sie erfasst die Miete in Echtzeit und berechnet daraus unter anderem das Volumen. Betreiber erhalten dadurch genauere Mengenangaben und können verfügbare Materialmengen sowie erwartbare Kompostmengen besser planen.

Bewährte Technik mit neuer Bauform

Trotz der neuen Automatisierung übernimmt der Backhus Alpha 55 mehrere bekannte Lösungen aus der bisherigen Umsetztechnik. Dazu gehören Wartungsplattformen auf beiden Seiten, ein unter Last höhenverstellbarer und reversierbarer Rotor, ausklappbare Spurräumer mit Bodenkonturanpassung sowie eine Heckklappe gegen Mietenversatz.

Äußerlich fällt vor allem der Wegfall der Kabine auf. LED-Leisten an den Außenkanten zeigen den Betriebszustand an. Im Störfall wechseln sie auf Rot. Die Folierung mit dem griechischen Buchstaben Alpha kennzeichnet die neue Maschinenserie.