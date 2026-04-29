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Doppstadt präsentiert neue Grob-Siebanlage Core Vibro 400

Doppstadt erweitert seine Core Line um die Grob-Siebanlage Core Vibro 400. Die mo-bile Anlage trennt Materialströme in drei Fraktionen und ist für den Einsatz in Recyc-ling, Bauwirtschaft, Steinbruch und Bergbau ausgelegt.
Doppstadt Core Vibro 400
Mit dem Core Vibro 400 ergänzt Doppstadt seine Core Shredder Line um eine Grob-Siebanlage. Copyright: Doppstadt
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Drei-Fraktionen-Siebung für verschiedene Stoffströme

Der Core Vibro 400 verarbeitet unter anderem Altholz, Hackschnitzel, Gewerbeabfälle, Bauschutt, Abbruchabfälle, Baumischabfälle, Aushub sowie Sand und Kies. Die Anlage nutzt Vibrationstechnologie, um auch Materialien zu trennen, die zum Verkleben oder Wickeln neigen.

Doppstadt hat die Maschine auf einfache Bedienung, robuste Ausführung und geringen Wartungsaufwand ausgelegt. Ein Kettenfahrwerk und eine Fernbedienung erleichtern den Standortwechsel auf Betriebshöfen und Baustellen.

Hydraulikkonzept senkt Verbrauch

Nach Unternehmensangaben reduziert das Hydraulikkonzept den Kraftstoffverbrauch im Vergleich zu konventionellen Lösungen um rund 20 Prozent. Zur Serienausstattung gehört ein Metallplatten-Förderband, das gegenüber Gummigurten weniger verschleißanfällig sein soll. Zudem verfügt die Anlage über ein Bewässerungssystem zur Staubminderung.

Option für Feinmaterialien

Für Spezialanwendungen arbeitet Doppstadt mit Hein Lehmann zusammen. Kunden können die serienmäßige Vibrationstechnologie durch eine Spannwellensiebbox ersetzen. Diese Variante eignet sich für komplexe Materialien mit geringer Korngröße, etwa Metallstäube, feine Böden oder Biomasse.

Premiere auf der IFAT

Doppstadt zeigt den Core Vibro 400 erstmals auf der IFA. Auf dem Außengelände FM.709/1 präsentiert das Unternehmen außerdem weitere Maschinen, darunter den Spiralwellenseparator SWS 6.

Quelle: Doppstadt
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