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Hagedorn wird Staatssekretärin im Bundesumweltministerium

Bettina Hagedorn ist neue Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesumweltministerium. Die Bundestagsabgeordnete aus Schleswig-Holstein ergänzt das Leitungsteam von Bundesumweltminister Carsten Schneider.
Hagedorn wird Staatssekretärin im Bundesumweltministerium
Copyright: Maurice Weiss
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Dazu gehören auch die Parlamentarische Staatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter und der beamtete Staatssekretär Jochen Flasbarth. Hagedorn folgt auf Carsten Träger, der im März 2026 verstorben ist.

Schwerpunkt Meeresschutz

Hagedorn soll unter anderem Verantwortung für den Meeresschutz übernehmen. Das Thema hat für das Ministerium durch Nord- und Ostsee eine besondere Bedeutung. Zudem bringt Hagedorn Erfahrung aus der Kommunalpolitik und der Haushaltspolitik in ihre neue Funktion ein.

Erfahrung im Bundestag

Die 1955 in Kiel geborene Politikerin gehört seit 2002 dem Deutschen Bundestag an. Dort arbeitete sie im Haushaltsausschuss und im Rechnungsprüfungsausschuss. Von 2018 bis 2021 war sie Parlamentarische Staatssekretärin für Haushalt und Europa im Bundesfinanzministerium.

Nachfolge von Carsten Träger

Hagedorn übernimmt die Position von Carsten Träger. Der frühere Parlamentarische Staatssekretär im Bundesumweltministerium war im März 2026 verstorben.

Quelle: BMUKN
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