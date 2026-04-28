Klimapositive Städte systematisch entwickeln

Die Studie „The Next-Generation City“ von TÜV Rheinland Consulting und Strategy& verfolgt einen integrierten Ansatz. Sie beschreibt einen Entwicklungspfad bis 2050 und zeigt, wie ein abgestimmtes Maßnahmenpaket Emissionen reduziert und zugleich Lebensqualität sowie gesellschaftlichen Zusammenhalt stärkt. Ziel sind resiliente, klimapositive und zugleich lebenswerte Städte.

Sechs Handlungsfelder für die Transformation

Die Studie stellt die Bedürfnisse der Bevölkerung in den Mittelpunkt und definiert sechs zentrale Handlungsfelder. Dazu zählen Ressourcenmanagement und Nachhaltigkeit, digitale Infrastruktur, Stadtplanung und Mobilität, Governance und Bürgerbeteiligung, sozialer Zusammenhalt sowie die nutzerorientierte Gestaltung städtischer Angebote.

Internationale Beispiele verdeutlichen die praktische Umsetzung. Die Kreislaufwirtschaft in Amsterdam, Elektromobilität in Oslo und digitale Beteiligungsformate in Barcelona zeigen, wie einzelne Elemente bereits realisiert werden.

Modellrechnung für eine deutsche Großstadt

Die Studie illustriert die Wirkung eines systematischen Ansatzes anhand einer modellhaften deutschen Stadt mit rund 500.000 Einwohnern. Sie analysiert Entwicklungsschritte bis 2030, 2040 und 2050.

Im Fokus stehen unter anderem der Ausbau erneuerbarer Energien, energetische Gebäudesanierungen, leistungsfähige digitale Netze sowie der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs und der Rad- und Fußinfrastruktur. Ergänzend berücksichtigt die Modellierung soziale Programme.

Die Ergebnisse zeigen wirtschaftliche Einsparpotenziale, deutliche CO₂-Reduktionen und positive soziale Effekte. Dazu zählen verbesserte Gesundheitsbedingungen, effizientere Verwaltungsprozesse und eine stärkere gesellschaftliche Teilhabe. Gleichzeitig macht die Analyse strukturelle Hemmnisse deutlich, die häufig verhindern, dass Projekte über Pilotphasen hinausgehen.

Strukturen für die Umsetzung

Für die Überführung in den Regelbetrieb nennt die Studie zentrale Voraussetzungen. Dazu gehören verlässliche Finanzierungsmodelle, vereinfachte Förder- und Genehmigungsverfahren sowie klare Zuständigkeiten in der Verwaltung. Ebenso entscheidend sind eine belastbare digitale Infrastruktur und eine konsistente Strategie für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz.

Eine enge Zusammenarbeit zwischen Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft gilt als wesentlicher Erfolgsfaktor. Nur durch koordinierte und miteinander verzahnte Maßnahmen lassen sich langfristige Transformationsziele erreichen.