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HydroDyn setzt Betrieb nach Sanierung fort

Nach der Sanierung der insolventen HydroDyn Recycling setzt das Unternehmen seinen Geschäftsbetrieb unter neuer Eigentümerstruktur fort. Ein Konsortium aus Gründern und Investoren hat zentrale Geschäftsbereiche sowie wesentliche Schutzrechte übernommen. Damit bleibt technologisches Know-how im Bereich der Kunststoffaufbereitung erhalten.
Kunststoffrecycling Hydrodyn Sanierung
Copyright: HydroDyn
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Fokus auf industrielle Waschanlagen

Unter dem Dach der Circular Projects Holding firmiert das Unternehmen künftig als HydroDyn Systems. Der Schwerpunkt liegt auf der Vermarktung industrieller Kunststoff-Waschanlagen sowie ergänzender Services und Lizenzmodelle. Die Anlagen basieren auf der patentierten HydroCleaner-Technologie und zielen auf die Aufbereitung stark verschmutzter Kunststoffabfälle, insbesondere aus erweiterten Herstellerverantwortungssystemen (Extended Producer Responsibility).

Technologische Basis für anspruchsvolle Abfallströme

Die eingesetzten Verfahren ermöglichen die Behandlung komplexer Inputströme wie Verpackungskunststoffe und Folienabfälle. Ziel ist eine hohe Ausbeute bei gleichzeitig stabiler Produktqualität. Damit adressiert HydroDyn Systems Anforderungen an die Rückführung von Kunststoffen in hochwertige Anwendungen.

Strategische Weiterentwicklung und Marktumfeld

Im Zuge der Neuausrichtung plant das Unternehmen, Fertigungsprozesse zu optimieren und die Zusammenarbeit mit EPC-Systemintegratoren auszubauen. Hintergrund ist die erwartete steigende Nachfrage nach Anlagen zur Herstellung hochwertiger Polymerrohstoffe, unter anderem getrieben durch regulatorische Entwicklungen wie die PPWR.

Quelle: HydroDyn
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