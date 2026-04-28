NIR-Spektroskopie für Textilrecycling

Materialidentifikation für komplexe Produkte

Schuhe und Textilien bestehen häufig aus mehrschichtigen Materialkombinationen. Eine visuelle Prüfung reicht für eine eindeutige Bestimmung oft nicht aus. Gleichzeitig steigen regulatorische Anforderungen und der Bedarf an belastbaren Materialdaten. Die mobile NIR-Spektroskopie unterstützt die Analyse direkt vor Ort und liefert innerhalb weniger Sekunden Ergebnisse.

Anwendungen in der Schuhproduktion und im Recycling

Die Lösung identifiziert Materialien wie Ethylenvinylacetat, Polyester und Polyurethan in verschiedenen Komponenten von Schuhen. Messungen lassen sich in der Wareneingangskontrolle, in der Produktion sowie in Sortier- und Recyclingprozessen durchführen. Dies verbessert die Materialtrennung, reduziert Verunreinigungen und senkt den manuellen Sortieraufwand.

Analyse von Mischgeweben in der Textilindustrie

In der Textilindustrie ermöglicht die Technologie die Bestimmung von Materialkombinationen, etwa Baumwolle und Polyester oder Viskose und Polyester. Bei Zweifaser-Mischungen wird zudem der Faseranteil prozentual ermittelt. Damit lassen sich komplexe Zusammensetzungen analysieren und bewerten.

Die Anwendung für Textilien ist ab Mai 2026 verfügbar und richtet sich unter anderem an Textil- und Teppichhersteller sowie an Sortier- und Recyclingunternehmen. Sie unterstützt die Überprüfung von Materialdeklarationen und verbessert die Sortiergenauigkeit.

Integriertes System für dezentrale Nutzung

Die Lösung umfasst ein mobiles NIR-Spektrometer, eine App mit cloudbasierter Datenanalyse sowie ein Kundenportal zur Dokumentation und zum Export von Messdaten. Anwender erhalten standardisierte Ergebnisse mit geringem Schulungsaufwand. Schnittstellen ermöglichen die Integration in bestehende Systeme, etwa im Kontext des Digitaler Produktpass.