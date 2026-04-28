Druckluftsysteme für nachhaltige Anwendungen

Effizienz für die Abwasserbehandlung

Steigende Anforderungen an Energieeffizienz und Ressourcenschonung erhöhen den Bedarf an wirtschaftlichen und zuverlässigen Druckluftsystemen. In kommunalen und industriellen Kläranlagen trägt eine optimierte Druckluftversorgung wesentlich zur Stabilität und Effizienz der Prozesse bei. Kaeser richtet sein Messeprogramm gezielt auf diese Anforderungen aus.

Neue Turbo-Technologie im Niederdruckbereich

Im Niederdrucksegment stellt Kaeser einen neuen Prototyp eines Turbogebläses vor. Die Anlage erreicht eine Liefermenge von bis zu 270 Kubikmetern pro Minute. Gleichzeitig reduziert sie den Energieverbrauch und benötigt weniger Aufstellfläche. Das Unternehmen positioniert die Entwicklung als Beitrag zu mehr Effizienz und Nachhaltigkeit in der Gebläsetechnik.

Mobile Kompressoren für Bau und Infrastruktur

Für Anwendungen im Infrastrukturbereich zeigt Kaeser Weiterentwicklungen mobiler Baukompressoren. Die 15-bar-Version des Modells M17 eignet sich für das grabenlose Verlegen von Glasfaserkabeln und liefert einen Volumenstrom von einem Kubikmeter pro Minute.

Die Modelle M13 und M17 sind erstmals mit integriertem Druckluftnachkühler verfügbar. Zudem verfügt die straßenfahrbare M27 PE über eine neue Generatorversion, die parallel Druckluft und Strom mit einer Leistung von 6,5 Kilovoltampere bereitstellt.

Digitale Planung und vernetzte Systeme

Ergänzend präsentiert Kaeser ein neues Programm zur Auslegung von Gebläsestationen. Hinzu kommen Schraubengebläse, Drehkolbengebläse sowie emissionsfreie mobile Kompressoren. Für das übergeordnete Druckluftmanagement zeigt das Unternehmen das System Sigma Air Manager 4.0, das mehrere Maschinen vernetzt und den Betrieb optimiert.

Kaeser auf der IFAT

Halle B2, Stand 351