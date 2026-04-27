bvse mit Fachprogramm auf der IFAT

Fachprogramm auf der Orange Stage

Im Fachprogramm der Orange Stage legt der Verband den Schwerpunkt auf Markt- und Regulierungsfragen der Kreislaufwirtschaft. Am Dienstag, 5. Mai, veranstaltet der bvse von 11:30 bis 12:20 Uhr das Panel „Kunststoffrecycling füllt die prognostizierten Rezyklatlücken“. Nach der Begrüßung durch bvse-Kunststoffreferentin Anna Roeb sprechen Dr. Ingo Sartorius von der BKV und Dr. Thomas Probst von der RWTH Aachen über die Entwicklung der Rezyklatverfügbarkeit und wirtschaftliche Rahmenbedingungen der Branche. Im Mittelpunkt stehen Marktmechanismen und regulatorische Einflüsse.

Am Mittwoch, 6. Mai, beteiligt sich der bvse von 15:30 bis 16:20 Uhr an dem Panel „Schnelllebige Mode, langsamer Fortschritt?“ zum Textilrecycling. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit Recycling Europe statt. Zu den Teilnehmenden gehören Marika Hanschke vom Handelsverband Textil Schuhe Lederwaren, Brigitte Zietlow vom Umweltbundesamt, Olaf Dechow von der Otto Group, Julia Schneider, Mitglied des Deutschen Bundestages, sowie Mariska Boer von der Boer Group. Thema sind strukturelle Herausforderungen und Skalierungsansätze für die Kreislaufwirtschaft im Textilsektor.

Am Donnerstag, 7. Mai, steht von 10:30 bis 11:20 Uhr das Reifenrecycling im Kontext der erweiterten Herstellerverantwortung im Fokus. Nach einer Einführung durch Dr. Thomas Probst diskutieren Gabriel Gomez von Recycling Europe, Roger Ebengou von Michelin und Jean-Philippe Faure von Aliapur regulatorische Entwicklungen und Systemansätze in Europa.

Kreislaufwirtschaft und Netzwerke

Bereits am Montag, 4. Mai, ist der bvse von 14:30 bis 15:20 Uhr an der Veranstaltung „Zukunft der Kreislaufwirtschaft“ des Bundesministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit beteiligt. Auf dem Podium stehen Dr. Silke Karcher, bvse-Präsident Henry Forster, Dr. Andreas Bruckschen und Dr. Holger Thärichen. Die Moderation übernimmt Tom Wilfer von EUWID.

Ergänzt wird das Programm durch Netzwerkformate am Gemeinschaftsstand. Dazu zählt ein offenes Treffen des bvse-Frauennetzwerks am Dienstag, 5. Mai, von 11:00 bis 12:00 Uhr.

Mittelstandspreis am Messeabend

Der bvse-Messeabend findet am Mittwoch, 6. Mai 2026, ab 18:30 Uhr im Hofbräukeller am Wiener Platz statt. Im Rahmen der Veranstaltung wird der Mittelstandspreis „DIE GRÜNEN ENGEL 2026“ verliehen. Der bvse zeichnet den Preis gemeinsam mit dem Unternehmen DIE GRÜNEN ENGEL – Aufbereitungszentrum Nürnberg aus. Gewürdigt werden technologische Innovationen und unternehmerische Leistungen im Recycling. Die Moderation übernimmt Wissenschaftsjournalist und Fernsehmoderator Dirk Steffens.