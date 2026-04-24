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Entstaubungstechnik für Recyclinganlagen

Die Nestro Lufttechnik GmbH präsentiert auf der IFAT in Halle B5, Stand 135, Systemkomponenten für die Abfallwirtschaft und Recyclingindustrie. Im Mittelpunkt stehen Lösungen für die Entstaubung von Recyclinganlagen, die Windsichtung, die Materialausschleusung sowie die Be- und Entlüftung von Sortierkabinen.
Entstaubungstechnik für Recyclinganlagen
Live-Vorführung des Nestro Drei-Fraktionen-Trenners. Copyright: Nestro
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Vor dem Hintergrund steigender Abfallmengen und eines wachsenden Rohstoffbedarfs gewinnt das Recycling weiter an Bedeutung. Nestro adressiert diese Anforderungen mit Unterdruckfiltern, Windsichtern, Jokerhauben, Separatorschleusen und kompletten lufttechnischen Anlagen. Ein besonderer Fokus liegt auf Anwendungen in der Kunststoffverwertung.

Energieeffizienz und Schallschutz

Das Unternehmen verweist zudem auf Anforderungen an Energieeffizienz und Lärmreduzierung. Energieeinsparungen lassen sich nach Unternehmensangaben unter anderem durch anwendungsspezifisch ausgelegte Ventilatoren, hocheffiziente Motoren der Effizienzklassen IE3, IE4 und IE5 sowie Frequenzumrichter zur Ventilatorsteuerung erreichen. Schallemissionen können durch angepasstes Produkt- und Anlagendesign sowie durch Dämmmaßnahmen reduziert werden.

Vorführanlage im Live-Betrieb

Auf dem Messestand zeigt Nestro ein kompaktes Anlagendesign mit Komponenten für Windsichtung, Ausschleusung und Filterung im Live-Betrieb. Ein Förderband führt typisches Abfallmaterial einem Drei-Fraktionen-Trenner zu. Der Windsichter trennt das Material in drei Fraktionen mit unterschiedlichen Gewichten: Störstoffe, PET-Flaschen sowie Folien und Papier.

Das Gehäusedesign des Sichters soll verhindern, dass Leichtgut in den Schwergut- oder Zielfraktionsstrom mitgerissen wird. Die Anlage arbeitet im Umluftbetrieb und führt bis zu 40 Prozent Überschussluft der Entstaubung zu.

Ausschleusung und Entstaubung

Eine nachgeschaltete Separatorschleuse 10/7 schleust verbliebene Restmaterialien mit einer Luftmenge von 6.000 Kubikmetern pro Stunde aus. Der Entleerungsvorgang wird durch Spülluft unterstützt, um Durchsatzleistung und Reinigung der Schleusenkammern sicherzustellen. Die Separatoren sind nach Herstellerangaben auch für langfaserige Materialien geeignet, kompakt aufgebaut und über große Revisionsöffnungen wartungsfreundlich zugänglich.

Der nach der Materialabscheidung verbleibende Staub wird in der Vorführanlage von einem Entstauber des Typs NE 250 J abgesaugt. Die Baureihe NE J für die Innenaufstellung ist mit IE5-Antriebspaketen aus Synchron-Reluktanzmotor und Frequenzumrichter von ABB ausgestattet. Der Frequenzumrichter regelt den Motorbetrieb lastabhängig. Nach Angaben von Nestro lassen sich damit gegenüber marktüblichen Entstaubern mit IE3-Motoren bis zu 22 Prozent Energiekosten einsparen.

JET-Zwischenfilter für Recyclinganlagen

In realen Filtersystemen der Recyclingindustrie setzt Nestro modular aufgebaute JET-Zwischenfilter mit Volumenströmen von 10.000 bis 200.000 Kubikmetern pro Stunde ein. Die Anlagen arbeiten im Unterdruck; der Ventilator ist dem Filter nachgeschaltet. Dadurch sollen Energieeffizienz und Staubdichtheit verbessert werden. Die Abreinigung erfolgt automatisch über Druckluftimpulse und ermöglicht einen kontinuierlichen Betrieb.

Quelle: Nestro
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