Hofmann Metall übernimmt Recycling-Standort Elstertrebnitz

Die Hofmann Metall GmbH mit Sitz in Zwickau übernimmt den Recycling-Standort Elstertrebnitz im Leipziger Land. Voraussetzung ist der planmäßige Abschluss der laufenden Erwerbs- und Übergabeprozesse; der Betriebsstart ist für den 13. August 2026 geplant.

Der Standort war zuvor Hauptsitz der insolventen Schrott Wetzel OST GmbH. Thomas Jacobs, vom Amtsgericht Leipzig bestellter Insolvenzverwalter, bezeichnete die Übernahme als nachhaltige Perspektive für die regionale Kreislaufwirtschaft in Sachsen.

Zum Start sind rund zehn Beschäftigte vorgesehen, ein Großteil davon aus dem früheren Team der Schrott Wetzel OST GmbH. In einer ersten Ausbaustufe konzentriert sich Hofmann Metall nach eigenen Angaben auf die Annahme und Aufbereitung von Schrott- und Metallrecyclingmaterialien aus dem privaten und gewerblichen Bereich. Mittelfristig soll das Angebot um Entsorgungs- und Recyclinglösungen für Industrie- und Großkunden erweitert werden.

Geschäftsführer Robert Eckhold begründet die Expansion mit der wachsenden Nachfrage nach Recyclingdienstleistungen und den erreichten Kapazitätsgrenzen am bestehenden Standort in Brandis.