Cylib und Vianode wollen recycelten Graphit in Anodenmaterialien integrieren

Cylib und Vianode haben eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding) unterzeichnet, in der sie eine Zusammenarbeit bei der Entwicklung und möglichen künftigen Lieferung von recyceltem Graphit für Batterien skizzieren. Das gaben die beiden Unternehmen am 2. Juni 2026 bekannt.

Im Rahmen der Vereinbarung will Cylib hochwertiges Graphitkonzentrat aus recycelten Batterien liefern, das mithilfe der firmeneigenen OLiC-Technologie (Optimized Lithium and Graphite Recovery) gewonnen wird. Vianode soll dieses Material anschließend in Pilottests auf seine Eignung für die Anodenproduktion prüfen. Die OLiC-Technologie soll laut Unternehmen eine Rückgewinnungsrate von über 90 Prozent für Lithium, Graphit, Nickel, Kobalt und Mangan erzielen und dabei einen um 80 Prozent reduzierten CO₂-Fußabdruck gegenüber der Primärgewinnung aufweisen.

Vianode produziert synthetisches Anodengraphit und betreibt nach eigenen Angaben in Norwegen eine Produktionsanlage sowie eine weitere im Aufbau in Kanada. Das Unternehmen gibt an, seinen Anodengraphit mit rund 90 Prozent weniger CO₂-Emissionen als herkömmliche Standardmaterialien herzustellen.

Cylib wurde 2022 in Aachen als Ausgründung der RWTH Aachen gegründet. Vorbehaltlich positiver Ergebnisse aus den Pilottests beabsichtigen beide Unternehmen, eine kommerzielle Liefervereinbarung zu verhandeln.