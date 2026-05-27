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Projekte sollen Fachkräfte für Kreislaufwirtschaft qualifizieren

Das Bundesinstitut für Berufsbildung hat 17 Förderprojekte gestartet, die Fach- und Führungskräfte auf Energiewende und Kreislaufwirtschaft vorbereiten sollen. Gefördert werden sie mit rund 16 Millionen Euro aus Bundesmitteln und dem Europäischen Sozialfonds Plus.
Fotorealistisches Bild eines kleinen Windrad-Modells und eines Solarmoduls nebeneinander auf einem Metalltisch in einer Werkstattumgebung
(Quelle: KI/Claude Sonnet)
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Das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) hat am 27. Mai 2026 auf einer Fachtagung in Bonn 17 Projekte gestartet, die innovative Weiterbildungskonzepte für die sozial-ökologische Transformation in Unternehmen entwickeln. Im Fokus stehen Energiewende und Kreislaufwirtschaft. An den Vorhaben sind 51 Institutionen beteiligt, darunter Forschungseinrichtungen, Unternehmen und Bildungsdienstleister.

Die dreijährigen Projekte gehören zur zweiten Förderrichtlinie des Programms „Nachhaltig im Beruf – zukunftsorientiert ausbilden“ (NIB). Sie richten sich insbesondere an kleine und mittlere Unternehmen. Das Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend fördert die Vorhaben gemeinsam mit dem Europäischen Sozialfonds Plus (ESF Plus) mit insgesamt rund 16 Millionen Euro.

Zu den Projekten zählt beispielsweise „C.E.W. – Circular Economy Werkstätten“, das zirkuläre Geschäftsmodelle im Handwerk verankern und die Ressourceneffizienz steigern soll. Das Projekt „TraVer – Transformation durch Vernetzung“““ setzt auf KI-gestützte Lernkonzepte, die Maschinendaten aus laufenden Produktionsprozessen nutzen, um Fachkräfte bei nachhaltigen Produktionsentscheidungen zu unterstützen. Die entwickelten Konzepte und Praxisbeispiele sollen bundesweit verfügbar gemacht werden.

Quelle: Bundesinstitut für Berufsbildung
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