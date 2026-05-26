Tag der Biotonne: Bioabfälle als heimischer Rohstoff

Bundesumweltminister Carsten Schneider hat anlässlich des Tages der Biotonne am 26. Mai auf den Beitrag der getrennten Bioabfallsammlung zur Unabhängigkeit von Düngemittelimporten hingewiesen. Kompost aus Bioabfällen kann energieintensiv hergestellte Mineraldünger in der Landwirtschaft ersetzen und zur Humusbildung beitragen. Zudem dient er als Torfersatz bei der Herstellung von Erden und schützt so Moore.

Mit rund zehn Millionen Tonnen pro Jahr stellen Bioabfälle aus Haushalten die größte Abfallfraktion dar. Neben der Kompostproduktion gewinnen Verwertungsanlagen daraus zunehmend auch Biogas, das fossile Energieträger substituieren kann.

Die Bundesgütegemeinschaft Kompost (BGK), die den Aktionstag initiiert, wirbt in diesem Jahr unter dem Motto „Der Boden beginnt hier“ für die saubere Trennung von Bioabfällen. Kommunen, Entsorgungsbetriebe und lokale Gruppen führen bundesweit Aktionen durch, um die Bevölkerung für die richtige Nutzung der Biotonne zu sensibilisieren.