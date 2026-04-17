Biogas-Technologie für Kläranlage in Ecuador

Ausbau der Abwasserbehandlung

In Ecuador wurde ein Großteil des Abwassers lange Zeit unzureichend behandelt. Mit der Inbetriebnahme der Anlage PTAR Las Esclusas wurde die Behandlungskapazität deutlich erweitert. Neben der Abwasserreinigung wird Klärschlamm energetisch genutzt, wodurch zusätzliche Energiepotenziale erschlossen werden.

Technische Anforderungen der Biogasnutzung

Das vor Ort anfallende Biogas weist einen hohen Feuchtegehalt sowie Verunreinigungen durch Schwefelverbindungen und Partikel auf. Diese Eigenschaften erfordern eine angepasste Gasaufbereitung. EnvironTec entwickelte hierfür eine Systemarchitektur, die eine sichere Führung und Reinigung des Gases ermöglicht. Schaumfallen erfassen Schaumbildung direkt am Fermenteraustritt und führen diese kontrolliert in den Prozess zurück. Kiesfilter übernehmen die Abscheidung von Partikeln und Reststoffen.

Zusätzlich wurden Gasspeicher, Notfackeln, Komponenten zur Gasreinigung sowie Sicherheitseinrichtungen installiert. Die Anlage ist so ausgelegt, dass Energie- und Stoffströme flexibel gesteuert werden können.

Energieerzeugung aus Klärschlamm

Die Nutzung des erzeugten Biogases erfolgt über drei Blockheizkraftwerke mit einer elektrischen Gesamtleistung von 1,8 Megawatt. Damit trägt die Anlage zur lokalen Stromversorgung bei und reduziert gleichzeitig Emissionen aus unbehandeltem Abwasser.

Lokale Umsetzung und Betrieb

Neben der technischen Umsetzung wurde auch die Einbindung lokaler Strukturen berücksichtigt. Planung und Montage erfolgten teilweise vor Ort, wodurch technisches Know-how aufgebaut wurde. Die Anlage ist auf einen stabilen Betrieb sowie zukünftige Anpassungen ausgelegt.

Investition und Bedeutung für die Region

Das Gesamtprojekt umfasst Investitionen von rund 205 Millionen US-Dollar aus internationaler Finanzierung sowie zusätzliche lokale Mittel. Mit der Kombination aus Abwasserbehandlung und Energiegewinnung stärkt die Anlage die Infrastruktur in der Region und erweitert die Nutzung von Sekundärrohstoffen im urbanen Umfeld.