VBS-Regionsversammlungen 2026

Auch in diesem Jahr bereicherte Dr. Andreas Bruckschen, stv. Hauptgeschäftsführer des BDE, als Gastreferent mit seinem Bericht zu aktuellen Branchenthemen beide Versammlungen. Den Schwerpunkt seiner Ausführungen bildete das VerpackDG. Während einzelne Aspekte darin richtige Impulse für eine stärkere Kreislaufwirtschaft setzen, warnt der BDE vor Regelungen, die teilweise über die europäischen Vorgaben hinausgehen, etablierte Marktstrukturen gefährden und dringend notwendige Investitionssicherheit untergraben.

Positiv hob Dr. Bruckschen die nun endlich vor der Umsetzung stehende ökologisch differenzierte Ausgestaltung der Systementgelte hervor, welche die richtigen Anreize für besser recycelbare Verpackungslösungen bereits beim Verpackungsdesign belohnt und Innovationen entlang der gesamten Wertschöpfungskette in Gang setzen kann. Ebenso unterstützt der BDE den Wechsel vom preisgünstigsten zum wirtschaftlichsten Angebot bei der Ausschreibung von Erfassungsleistungen – ein wichtiger Schritt hin zu einer qualitätsorientierten Vergabepraxis, die sich positiv auf die nachgelagerten Recyclingprozesse auswirkt.

Problem Dieselpreis

Der massive Anstieg der Dieselpreise seit Beginn des Iran-Krieges belastet auch die Entsorgungswirtschaft stark, da Diesel ein wesentlicher Kostenfaktor ist. VBS-Präsident Stefan Böhme: „Häufig müssen die Entsorger bei den aktuellen Preissteigerungen erstmal erklären, dass es nicht nur um den sogenannten „Primärtransport“ eines Containers vom Kunden zum Entsorger geht. Das sei erst der Anfang einer langen Kette von Behandlungsschritten, Umschlagvorgängen und weiteren Sekundärtransporten bis zum Abschluss des Entsorgungsvorgangs in der geeigneten Letztempfängeranlage.

Wer die Komplexität von fachgerechten Entsorgungsketten kennt, dem wird schnell bewusst, dass die explodierenden Kraftstoffkosten einen oft unerwartet hohen Anteil an unserer Dienstleistung haben. Wo es technisch heute schon möglich ist, die Umstellung von Fahrzeugen auf alternative Antriebe vorzunehmen oder andere Energieformen beim Anlagenbetrieb zu nutzen, ist dies der Weg, den unsere Branche bereits häufig beschreitet. Doch sind jedoch zunächst hohe Investitionen in Infrastruktur und Rahmenbedingungen nötig und die Entlastung kommt dann eher als langfristig wirkender Effekt.“

VBS auf der IFAT

Vom 4. bis 7. Mai 2026 findet die IFAT-Messe in München statt. Wie in den Jahren zuvor ist der VBS wieder mit am BDE-Stand in der Halle A6 vertreten. Dieser Messestand ist Branchentreffpunkt und das ideale Forum für fachkundige Vorträge, lebendige Diskussionen und angeregte Gespräche.

Unterstützung für Blicki

Der gemeinnützige Verein Blicki e.V. hat sich der Sicherheit von Kindern verschrieben. Mit Unterstützung vieler Partner aus der Wirtschaft, sowie öffentlichen Förderern hat der Verein mit seinem Känguru-Maskottchen Blicki bundesweit bereits über 90.000 Kinder fit gemacht für den Straßenverkehr. Der VBS unterstützt diese Initiative schon länger, insofern war es folgerichtig, dass Blicki-Geschäftsführer Dirk Hendler den VBS-Mitgliedern auf den Regionaltagungen auch die aktuelle Kampagne vorstellte.

Regionssprecherwahlen

In diesem Jahr standen satzungsgemäß auch wieder Regionssprecherwahlen auf der Tagesordnung. Gewählt wurden für die Region München/Oberbayern Otto Georg Heinz von der HEINZ Entsorgung GmbH & Co. KG, Moosburg als Nachfolger von Reinhard Brandmaier. Für die Region Niederbayern/Oberpfalz wurde Carolin Wolf von der Wolf Entsorgung GmbH aus Straubing im Amt bestätigt. Andreas Knittel von der Fa. Knittel GmbH aus Vöhringen wurde von den Mitgliedern für eine weitere Amtszeit zum Regionssprecher für Schwaben gewählt. Die Regionssprecherin Franken, Tanja Werner-Völker, von der Fa. WERNER RC GmbH & Co. Recycling Centrum KG aus Goldbach wurde von den Mitgliedern auch für eine weitere Amtszeit einstimmig bestätigt.