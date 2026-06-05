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KI-gestützte Demontage: DBU fördert grünes Startup

Das Aachener Startup Dimonta ist das 100. Unternehmen, das die Deutsche Bundesstiftung Umwelt im Rahmen ihres Green-Startup-Programms fördert. Das Unternehmen entwickelt KI-basierte Systeme zur automatisierten Demontage von Elektrogeräten und Batterien.
Ein Roboterarm in einer schwach beleuchteten Fabrikhalle demontiert eine Mikrowelle mithilfe der Software des Startups Dimonta.
Mit der Software des Startups Dimonta lernen Roboter von Expert*innen die Demontage von Elektrogeräten und setzen sie selbst um. Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt fördert das Projekt mit 125.000 Euro. (Quelle: Dimonta)
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Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) hat mit Dimonta aus Aachen das 100. Unternehmen in ihr Green-Startup-Programm aufgenommen. Das Programm läuft seit 2019 und hat die geförderten Firmen bislang mit insgesamt mehr als zwölf Millionen Euro unterstützt.

Dimonta entwickelt Software, die Roboter dazu befähigt, Elektrogeräte wie Waschmaschinen und Elektroautobatterien selbstständig zu demontieren. Die selbstlernende Software analysiert zunächst, wie Fachleute ein Gerät zerlegen, und überträgt dieses Wissen schrittweise auf den Roboter. Ziel ist es, möglichst viele Bauteile zur Wiederverwendung zu sichern und den Rest effizient zu recyceln. Werthaltige Materialien wie Edelmetalle aus Mikrochips und Kabeln sollen so schneller in den Rohstoffkreislauf zurückgelangen.

Das Startup ist ein Ausgründungsvorhaben der RWTH Aachen. Die DBU-Förderung umfasst bis zu 125.000 Euro nicht rückzahlbare Mittel sowie fachliche Beratung und Zugang zum DBU-Netzwerk, verteilt auf zwei Jahre.

Quelle: DBU
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