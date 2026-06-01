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Gütezeichen Kompost erhält ab Juni 2026 neues Design

Die Bundesgütegemeinschaft Kompost stellt ihr Gütezeichen Kompost ab dem 1. Juni 2026 auf das einheitliche rechteckige Design von RAL um. Für die Umstellung gilt eine großzügige Übergangszeit.
Kompost-Papiersack mit aufgedrucktem RAL-Gütezeichen Kompost auf dunklem Gartenboden.
Ab dem 1. Juni 2026 trägt das Gütezeichen Kompost das neue RAL-Design. (Quelle: KI/Claude Sonnet)
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Ab dem 1. Juni 2026 erscheint das Gütezeichen Kompost im neuen Design. Die Bundesgütegemeinschaft Kompost (BGK) hat das bislang runde Zeichen an das Corporate Design von RAL (Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung) angepasst: ein einheitliches, rechteckiges Format mit orangem RAL-Schriftzug im oberen Teil.

Die BGK-Mitgliederversammlung hatte 2024 einstimmig beschlossen, diese Anpassung nach über 30 Jahren vorzunehmen. Das bekannte Symbol des Gütezeichens Kompost bleibt dabei erhalten und wird lediglich in den neuen Rahmen gesetzt. Die übrigen Gütezeichen der BGK – für Gärprodukt, NawaRo-Gärprodukt und Dünger – entsprechen dem RAL-Design bereits, sodass ab Juni 2026 alle BGK-Gütezeichen im gleichen Stil erscheinen.

Für die weitere Nutzung des bisherigen runden Gütezeichens gilt eine Übergangszeit: Bei der digitalen Verwendung, etwa auf Websites, sind es zwei Jahre; für gedruckte Medien wie Kompostverpackungen vier Jahre. Alle Zeichennehmer der Gütesicherung Kompost erhalten bis zum 1. Juni 2026 eine neue Verleihungsurkunde mit dem aktualisierten Gütezeichen.

Quelle: Bundesgütegemeinschaft Kompost
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