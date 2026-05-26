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Loacker Recycling Lindau: 25 Jahre als zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb

Der Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung (bvse) hat den Standort Lindau von Loacker Recycling mit einer Ehrenurkunde für 25 Jahre ununterbrochene Zertifizierung als Entsorgungsfachbetrieb ausgezeichnet.
bvse-Geschäftsführer Jörg Lacher (links) übergibt Martin Pranke, Geschäftsführer von Loacker Recycling, die Ehrenurkunde (Quelle: bvse)
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Der Standort Lindau der Loacker Recycling GmbH ist seit 1998 ununterbrochen als Entsorgungsfachbetrieb zertifiziert. Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums überreichte bvse-Geschäftsführer Jörg Lacher eine Ehrenurkunde an Martin Pranke, Geschäftsführer der Loacker Recycling GmbH.

Das Unternehmen wurde 1959 als Fischer Recycling Lindau GmbH gegründet und ist auf die Entsorgung und das Recycling nicht gefährlicher Wertstoffe spezialisiert. Vom Standort am Bodensee aus betreut es private Haushalte, Gewerbebetriebe und öffentliche Einrichtungen in den Landkreisen Lindau und Ravensburg sowie im Bodenseekreis. Seit 2018 gehört der Betrieb zur Loacker Recycling Gruppe, einem in fünfter Generation geführten Familienunternehmen mit Wurzeln im Vorarlberger Rheintal, das sich bereits seit 1876 mit der Aufbereitung von Wertstoffen befasst.

Bei der Urkundenübergabe würdigte Lacher die konstant hohen Qualitätsstandards des Unternehmens: „„“Wir stellen seit nunmehr 25 Jahren fest, dass der Qualitätsgedanke bei Firmenleitung und Mitarbeitenden gelebt und engagiert im Alltagsgeschäft umgesetzt wird.“

Quelle: bvse
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