Sekundärbaustoffe im Straßenbau: Umsetzung statt neue Regeln gefordert

Der Einsatz mineralischer Ersatzbaustoffe im Straßen- und Tiefbau scheitert nicht an fehlenden gesetzlichen Grundlagen, sondern an deren mangelhafter Anwendung in der Praxis. Das machten Stefan Schmidmeyer, Geschäftsführer des bvse-Fachverbands Mineralik – Recycling und Verwertung, und Thomas Fischer, Geschäftsführer der QUBA GmbH, auf einer Informationsveranstaltung im Schloss Ettersburg am 20. Mai 2026 deutlich. Eingeladen hatten der Bauindustrieverband Hessen-Thüringen (Bauindustrie Mitte) und der Unternehmerverband Mineralische Baustoffe (UVMB).

Im Mittelpunkt stand das Vergaberecht: Nach Ansicht der Referenten eröffnet es öffentlichen Auftraggebern bereits heute umfangreiche Spielräume, um Ersatzbaustoffe aktiv bei Ausschreibungen zu bevorzugen. Vielfach fehle es jedoch am Willen, diese Möglichkeiten auszuschöpfen. Zugleich widersprachen Schmidmeyer und Fischer dem Vorwurf, Ersatzbaustoffe verteuerten Bauprojekte – im Gegenteil könnten sie angesichts steigender Rohstoffpreise zur Kostensenkung beitragen.

Ein weiterer Schwerpunkt war die Qualitätssicherung. Thomas Fischer erläuterte, dass das QUBA-Qualitätssiegel den Nachweis ermöglicht, dass Ersatzbaustoffe alle bautechnischen und umweltrechtlichen Anforderungen erfüllen und damit Primärbaustoffen gleichwertig sind – auch ohne spezielle Abfallende-Verordnung. Die Ersatzbaustoffverordnung wurde von zahlreichen Veranstaltungsteilnehmern als ausreichende Grundlage bewertet. „Die Branche braucht derzeit keine zusätzlichen Vorschriften mehr, sondern endlich eine konsequente Umsetzung der bestehenden Regelungen“, so das Fazit von Stefan Schmidmeyer.