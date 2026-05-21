Anzeige

BMKE legt Grundlagen für Verbandsarbeit

Der Bundesverband Mineralische Kreislaufwirtschaft und nachhaltige Entsorgung hat auf seiner ersten Mitgliederversammlung die organisatorischen Grundlagen für seine künftige Arbeit gelegt. Die Mitglieder wählten den Vorstand und diskutierten die fachlichen Schwerpunkte der kommenden Monate.
BMKE legt Grundlagen für Verbandsarbeit
v. l.: Maximilian Meyer (BMKE e. V.), Alexander Slickers (Slickers GmbH), Berthold Heuser (REMEX GmbH), Rebecca Winkler (AVEA GmbH & Co. KG), Jörn Richter (Heidemann Recycling GmbH), Dieter Kersting (Blue Phoenix Deutschland GmbH), Torsten Zuber (REKS GmbH & Co. KG), Michael Stoll (REMEX GmbH), Sandra Giern (BMKE e. V.), Christa Szenkler (bmk Steinbruchbetriebe GmbH & Co. KG), Dr. Bernd Susset (ISTE e.V.). Copyright: BMKE
Anzeige

Zum Vorstandsvorsitzenden wurde Michael Stoll, Remex GmbH, für drei Jahre gewählt. Stellvertretende Vorsitzende sind Rebecca Winkler, Avea GmbH & Co. KG, für die Fachgruppe Hausmüllverbrennungsschlacke sowie Torsten Zuber, Reks GmbH & Co. KG, für die Fachgruppe Untertägige Verwertung und Beseitigung.

Drei Fachgruppen nehmen Arbeit auf

Im Mittelpunkt der Verbandsarbeit stehen drei Fachgruppen. Sie sollen fachliche Positionen erarbeiten und den Austausch zu regulatorischen, technischen und praktischen Fragen der mineralischen Kreislaufwirtschaft bündeln.

Die Fachgruppe Recycling-Baustoffe befasst sich mit hochwertigen Anwendungen, Qualitätssicherung und praxistauglichen Rahmenbedingungen für den Einsatz im Straßen-, Tief- und Hochbau. Ein Schwerpunkt liegt auf der schnellen Novelle der Ersatzbaustoffverordnung. Dabei sollen Erkenntnisse aus dem Planspiel 2.0 des Umweltbundesamtes einfließen. Zudem will sich die Fachgruppe mit europäischen Abfallende-Kriterien für Bau- und Abbruchabfälle befassen.

Hausmüllverbrennungsschlacke und Entsorgungssicherheit

Die Fachgruppe Hausmüllverbrennungsschlacke widmet sich der Aufbereitung und Verwertung dieses Stoffstroms. Themen sind Qualität, Ressourceneffizienz, Metallrückgewinnung sowie die regelkonforme Verwendung. Dabei rücken auch mögliche Einsatzbereiche in der Beton- und Zementproduktion sowie Anforderungen der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen in den Blick.

Die Fachgruppe Untertägige Verwertung und Beseitigung behandelt sichere und nachsorgefreie Lösungen für mineralische Reststoffe. Im Fokus stehen technische Standards, Sicherheitsanforderungen und regulatorische Fragen. Ziel ist es, langfristig verlässliche Entsorgungsstrukturen zu sichern.

Verband will Gesetzgebung begleiten

Der BMKE versteht sich als fachliche Plattform für die mineralische Kreislaufwirtschaft. Der Verband will sich auf Bundes- und Landesebene in Gesetzgebungsverfahren einbringen und mit Fachverbänden, Wissenschaft und Behörden zusammenarbeiten.

Quelle: BMKE
FacebookTwitterPinterestEmail

Verwandte Artikel

Cat-Technik für den Abbruch

Moerschen erweitert Aufbereitungsprogramm

Kreislaufwirtschaft im Baubereich stärken

Eggersmann baut Mineralikaufbereitung aus

PFAS-Behandlung und Recyclingbaustoffe

Geiger Next für mineralische Baustoffe

Lesen, was die Branche bewegt
Newsletter
Bleiben Sie auf dem Laufenden und erhalten Sie einmal wöchentlich den RECYCLING magazin Newsletter.
Registrieren
Ich bin damit einverstanden, dass die DETAIL Architecture GmbH mir regelmäßig individualisierte spannende Neuigkeiten und Veranstaltungen per E-Mail zusendet. Die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten erfolgt entsprechend den Bestimmungen in der Datenschutzerklärung. Ich kann meine Einwilligung gegenüber der DETAIL Architecture GmbH jederzeit widerrufen.
close-link