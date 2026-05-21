BMKE legt Grundlagen für Verbandsarbeit

Zum Vorstandsvorsitzenden wurde Michael Stoll, Remex GmbH, für drei Jahre gewählt. Stellvertretende Vorsitzende sind Rebecca Winkler, Avea GmbH & Co. KG, für die Fachgruppe Hausmüllverbrennungsschlacke sowie Torsten Zuber, Reks GmbH & Co. KG, für die Fachgruppe Untertägige Verwertung und Beseitigung.

Drei Fachgruppen nehmen Arbeit auf

Im Mittelpunkt der Verbandsarbeit stehen drei Fachgruppen. Sie sollen fachliche Positionen erarbeiten und den Austausch zu regulatorischen, technischen und praktischen Fragen der mineralischen Kreislaufwirtschaft bündeln.

Die Fachgruppe Recycling-Baustoffe befasst sich mit hochwertigen Anwendungen, Qualitätssicherung und praxistauglichen Rahmenbedingungen für den Einsatz im Straßen-, Tief- und Hochbau. Ein Schwerpunkt liegt auf der schnellen Novelle der Ersatzbaustoffverordnung. Dabei sollen Erkenntnisse aus dem Planspiel 2.0 des Umweltbundesamtes einfließen. Zudem will sich die Fachgruppe mit europäischen Abfallende-Kriterien für Bau- und Abbruchabfälle befassen.

Hausmüllverbrennungsschlacke und Entsorgungssicherheit

Die Fachgruppe Hausmüllverbrennungsschlacke widmet sich der Aufbereitung und Verwertung dieses Stoffstroms. Themen sind Qualität, Ressourceneffizienz, Metallrückgewinnung sowie die regelkonforme Verwendung. Dabei rücken auch mögliche Einsatzbereiche in der Beton- und Zementproduktion sowie Anforderungen der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen in den Blick.

Die Fachgruppe Untertägige Verwertung und Beseitigung behandelt sichere und nachsorgefreie Lösungen für mineralische Reststoffe. Im Fokus stehen technische Standards, Sicherheitsanforderungen und regulatorische Fragen. Ziel ist es, langfristig verlässliche Entsorgungsstrukturen zu sichern.

Verband will Gesetzgebung begleiten

Der BMKE versteht sich als fachliche Plattform für die mineralische Kreislaufwirtschaft. Der Verband will sich auf Bundes- und Landesebene in Gesetzgebungsverfahren einbringen und mit Fachverbänden, Wissenschaft und Behörden zusammenarbeiten.