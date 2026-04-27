Kunststoffrecycling im Fokus der IFAT

EU-Regulierung im Fokus

Die Messe bringt Akteure aus Kunststofferzeugung, Recycling, Technologieentwicklung und Politik zusammen. Ziel ist es, die Auswirkungen europäischer Regulierung auf Märkte, Technologien und Investitionen einzuordnen und den fachlichen Austausch zu fördern.

Gemeinschaftsstand als Informationsplattform

Der Gemeinschaftsstand von Plastics Europe Deutschland in Halle A6, Stand 233 fungiert als zentrale Plattform für industriepolitische Fragestellungen. Im Mittelpunkt stehen europäische Regelwerke wie die Packaging and Packaging Waste Regulation, die End-of-Life Vehicles Regulation sowie die Waste Electrical and Electronic Equipment Directive. Ergänzt wird dies durch nationale Vorgaben, darunter das Verpackungsgesetz und die Nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie.

Darüber hinaus werden verschiedene chemische Recyclingverfahren vorgestellt, darunter Solvolyse, Depolymerisation, Vergasung und Pyrolyse, einschließlich der jeweiligen Abfallströme.

Fachpanels zu Markt- und Industrieentwicklung

Im Rahmenprogramm der Messe werden zentrale industriepolitische Themen in zwei Panels behandelt. Das erste Panel am 5. Mai widmet sich den Erfahrungen mit Rezyklatquoten im Kontext der europäischen Verpackungsverordnung. Diskutiert werden unter anderem Fragen der Marktverfügbarkeit, Investitionssicherheit und die Rolle von Massenbilanzsystemen.

Ein weiteres Panel am 7. Mai beleuchtet die Bedeutung von Kunststoffen für die industrielle Wettbewerbsfähigkeit, Rohstoffsicherheit und technologische Entwicklung Europas im internationalen Vergleich.

Geführte Rundgänge zu Recycling und Digitalisierung

Ergänzend zum Konferenzprogramm werden geführte Rundgänge angeboten, die Einblicke in konkrete Technologien und Anwendungen geben. Eine Tour fokussiert sich auf neue Ansätze im Kunststoffrecycling, eine weitere auf digitale Lösungen und den Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Abfallwirtschaft. Die Rundgänge starten am Stand von Plastics Europe Deutschland und werden in englischer Sprache durchgeführt.

Zugang und Teilnahme

Die Messe findet täglich von 9:00 bis 18:00 Uhr auf dem Gelände der Messe München statt. Fachbesucher können mit dem Aktionscode PED_IFAT2026 ein kostenfreies Tagesticket im Ticket-Shop der Veranstaltung erhalten.