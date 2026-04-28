ALBA kehrt zur IFAT zurück

Das Unternehmen hat sich seit dem letzten Messeauftritt organisatorisch und strategisch weiterentwickelt. Im Mittelpunkt steht weiterhin der Beitrag zur Kreislaufwirtschaft und zur Schonung von Ressourcen.

ALBA wurde 1968 von Franz Josef und Ursula Schweitzer in Berlin gegründet. Zu Beginn arbeiteten sechs Beschäftigte mit zwei Lastwagen für das Unternehmen. Heute zählt ALBA zu den etablierten Umweltdienstleistern in Europa.

In den 1970er-Jahren entwickelte ALBA das „Berliner Modell“. Es gilt als wichtiger Schritt für die haushaltsnahe Trennung von Wertstoffen in Deutschland.

Auf der IFAT ist ALBA in Halle A6, Stand 327 vertreten. Dort will das Unternehmen den Austausch mit Fachleuten, Partnern und Branchenvertretern stärken.