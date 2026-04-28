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ALBA kehrt zur IFAT zurück

ALBA präsentiert sich nach mehr als zehn Jahren wieder auf der IFAT in München. Die Fachmesse für Umwelttechnologien und Kreislaufwirtschaft findet in diesem Jahr zum 60-jährigen Bestehen statt.
© Messe München
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Das Unternehmen hat sich seit dem letzten Messeauftritt organisatorisch und strategisch weiterentwickelt. Im Mittelpunkt steht weiterhin der Beitrag zur Kreislaufwirtschaft und zur Schonung von Ressourcen.

ALBA wurde 1968 von Franz Josef und Ursula Schweitzer in Berlin gegründet. Zu Beginn arbeiteten sechs Beschäftigte mit zwei Lastwagen für das Unternehmen. Heute zählt ALBA zu den etablierten Umweltdienstleistern in Europa.

In den 1970er-Jahren entwickelte ALBA das „Berliner Modell“. Es gilt als wichtiger Schritt für die haushaltsnahe Trennung von Wertstoffen in Deutschland.

Auf der IFAT ist ALBA in Halle A6, Stand 327 vertreten. Dort will das Unternehmen den Austausch mit Fachleuten, Partnern und Branchenvertretern stärken.

Quelle: Alba
Tags: IFAT 2026
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