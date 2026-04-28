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Lindner Washtech erweitert Geschäftsführung

Lindner Washtech erweitert seine Geschäftsführung. Marcel Willberg wurde neben Georg Krenn zum zweiten Geschäftsführer berufen. Er verantwortet künftig vor allem den globalen Vertrieb des Anlagenbauers für Kunststoffaufbereitung.
Lindner Washtech erweitert Geschäftsführung
Marcel Willberg (rechts) und Georg Krenn (links) führen nun gemeinsam die Geschäfte der Lindner Washtech. Das Führungsduo vereint Krenns langjährige strategisch-operative Erfahrung und technische Expertise mit Willbergs globaler Vertriebsstärke. Copyright: Lindner Recyclingtech
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Das Unternehmen mit Sitz in Spittal an der Drau hat weltweit mehr als 250 Projekte umgesetzt. Lindner Washtech entwickelt und liefert Waschanlagen für das Kunststoffrecycling. Im Fokus stehen Gesamtlösungen von der Sammlung über Sortierung, Zerkleinerung, Wäsche und Trocknung bis zum Rezyklat.

Schwerpunkt globaler Vertrieb

Willberg gehört seit rund zehn Jahren zum Team von Lindner Washtech. Zuletzt leitete er den Vertrieb. In dieser Funktion betreute er mit seinem Team Kunden in Europa, Amerika, Asien und im Nahen Osten.

Seine Erfahrung umfasst Projekte unterschiedlicher Größe und Komplexität. Dazu zählen Anlagen für kommunale Entsorger, Systeme für internationale Kunststoffverarbeiter sowie Lösungen für Unternehmen aus der Petrochemie.

Führung aus der Organisation

Mit der Berufung setzt Lindner Washtech nach eigenen Angaben auf die Entwicklung von Führungskräften aus der eigenen Organisation. Willberg bringt Prozesswissen entlang der Kunststoffaufbereitung ein, darunter Sortierung, Vorzerkleinerung, Kalt- und Heißwäsche, Trocknung und Qualitätssicherung.

Georg Krenn bleibt Geschäftsführer und führt die globalen Geschäfte künftig gemeinsam mit Willberg. Krenn hat Lindner Washtech seit der Gründung mit aufgebaut und international positioniert.

Integrierte Lösungen für Kunststoffrecycling

Die Geschäftsführung stützt sich zudem auf die Technologiepartnerschaft zwischen Lindner und EREMA. Lindner bringt Aufbereitungskompetenz ein, EREMA Expertise in der Extrusionstechnologie. Dadurch bietet Lindner Washtech integrierte Lösungen für Kunststoffrecycling aus einer Hand.

Quelle: Lindner Washtech
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