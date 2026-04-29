EEW veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht 2025

Berichterstattung als Steuerungsinstrument

Der Bericht geht über die Darstellung einzelner Maßnahmen hinaus. EEW verknüpft operative Aktivitäten mit ihren ökologischen und wirtschaftlichen Effekten. Dadurch entwickelt sich die Nachhaltigkeitsberichterstattung zu einer Grundlage für unternehmerische Entscheidungen.

Nach Angaben von Timo Poppe integriert das Unternehmen Nachhaltigkeit in die Unternehmenssteuerung und schafft Transparenz über Zielkonflikte sowie deren Management.

Spannungsfeld zwischen Entsorgung, Energie und Klimaschutz

EEW agiert in einem Umfeld, in dem Entsorgungssicherheit, Energieversorgung, Klimaschutz und wirtschaftliche Anforderungen gleichzeitig erfüllt werden müssen. Der Bericht erläutert diese Zielkonflikte und zeigt, mit welchen Prioritäten und Maßnahmen das Unternehmen darauf reagiert.

Vier zentrale Handlungsfelder

Der Bericht strukturiert die Aktivitäten in vier Themenbereiche. Dazu zählen die Nutzung von Ressourcen und die Stärkung der Kreislaufwirtschaft, die Sicherung von Entsorgung und Energieversorgung, die Reduktion von Klimaeinflüssen sowie die systematische Steuerung und Finanzierung von Nachhaltigkeit. Der Fokus liegt auf messbaren Wirkungen statt auf Einzelmaßnahmen.

EU-Taxonomie erstmals berücksichtigt

Erstmals integriert EEW die Anforderungen der EU-Taxonomie in die Berichterstattung. Das Unternehmen legt offen, welcher Anteil seiner Tätigkeiten als ökologisch nachhaltig gilt und schafft damit zusätzliche Transparenz für Investoren und Stakeholder.

Transparenz und Weiterentwicklung

Der Bericht benennt neben Fortschritten auch bestehende Herausforderungen. EEW will die Datengrundlage weiter ausbauen und die Wirkung seiner Maßnahmen künftig noch genauer erfassen. Ziel ist eine belastbare Basis für Investitionsentscheidungen und die Weiterentwicklung des Geschäftsmodells im Kontext von Energiewende und Kreislaufwirtschaft.