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Veolia integriert K. Bonn Abfallwirtschaft

Die K. Bonn Abfallwirtschafts GmbH & Co. KG verschmilzt zum 1. Mai 2026 auf die Veolia Umweltservice Süd GmbH & Co. KG. Der Schritt erfolgt im Zuge der Integration der Hofmann-Gruppe und bündelt die Aktivitäten von Veolia in Mittelfranken.
Veolia integriert K. Bonn Abfallwirtschaft
Fahrzeugflotte, Hahnbach, Veolia Umweltservice Süd GmbH & Co. KG Veolia Umweltservice Süd GmbH & Co. KG, Hahnbach Copyright: Veolia
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Standortstruktur bleibt erhalten

K. Bonn Abfallwirtschaft wurde 1984 als Fritz Bonn KG gegründet und firmiert seit 1995 unter dem heutigen Namen. Das Unternehmen beschäftigt rund 110 Mitarbeitende und betreibt 40 Fahrzeuge. Zu den vier Betriebsstätten zählen der Recyclinghof in Fürth sowie der Schrottplatz und der Wertstoffhof in Schwabach.

Verträge gehen über

Für Kunden und Geschäftspartner bleiben die bestehenden Verträge und Vereinbarungen bestehen. Sie gehen automatisch auf die Veolia Umweltservice Süd GmbH & Co. KG über. Auch die bekannten Ansprechpartner bleiben unter den bisherigen Kontaktdaten erreichbar.

Quelle: Veolia
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