Veolia integriert K. Bonn Abfallwirtschaft

Standortstruktur bleibt erhalten

K. Bonn Abfallwirtschaft wurde 1984 als Fritz Bonn KG gegründet und firmiert seit 1995 unter dem heutigen Namen. Das Unternehmen beschäftigt rund 110 Mitarbeitende und betreibt 40 Fahrzeuge. Zu den vier Betriebsstätten zählen der Recyclinghof in Fürth sowie der Schrottplatz und der Wertstoffhof in Schwabach.

Verträge gehen über

Für Kunden und Geschäftspartner bleiben die bestehenden Verträge und Vereinbarungen bestehen. Sie gehen automatisch auf die Veolia Umweltservice Süd GmbH & Co. KG über. Auch die bekannten Ansprechpartner bleiben unter den bisherigen Kontaktdaten erreichbar.