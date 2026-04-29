Statusbericht Kreislaufwirtschaft 2026 veröffentlicht

Er beschreibt eine Branche, die für Entsorgungssicherheit, Rohstoffversorgung, industrielle Wertschöpfung und zentrale Infrastrukturen eine wesentliche Rolle spielt. Zugleich zeigt der Bericht, dass sich die politischen Erwartungen an eine Circular Economy zunehmend von den wirtschaftlichen und regulatorischen Bedingungen entfernen.

Systemrelevanz ohne klare politische Verankerung

Globale Krisen, geopolitische Konflikte und instabile Lieferketten haben die Abhängigkeit Deutschlands von internationalen Rohstoffmärkten deutlich gemacht. Die Kreislaufwirtschaft trägt dazu bei, diese Abhängigkeit zu verringern. Sie führt Materialien zurück, entsorgt nicht verwertbare Stoffe sicher und leistet Beiträge zur Energie- und Infrastruktursicherheit.

Jährlich behandelt die Branche rund 400 Millionen Tonnen Abfall. Dennoch gilt sie politisch vielfach weiter als nachgelagerter Umweltsektor. Ihre Bedeutung für industrielle Wertschöpfung und wirtschaftliche Resilienz spiegelt sich nach Einschätzung des Berichts noch nicht ausreichend in verlässlichen Rahmenbedingungen wider.

Leistungsfähige Infrastruktur unter Druck

Die deutsche Kreislaufwirtschaft verfügt über rund 13.500 Behandlungs- und Entsorgungsanlagen. Dazu gehören Sammel-, Sortier-, Aufbereitungs- und Verwertungsanlagen.

Gleichzeitig verschärft sich die wirtschaftliche Lage in wichtigen Segmenten. Der Bericht nennt volatile Preise für Sekundärrohstoffe, schwankende Absatzmärkte, steigende Energie-, Sicherheits- und Genehmigungskosten sowie zusätzliche regulatorische Anforderungen. Diese Faktoren wirken sich auf Umsätze, Anlagenbestand und Unternehmenszahl aus.

Nach Darstellung des Berichts handelt es sich dabei nicht um kurzfristige Schwankungen. Die Entwicklung erschwert Investitionen, belastet die Auslastung bestehender Kapazitäten und verringert die Planungssicherheit.

Marktbedingungen begrenzen Kreislaufführung

Die Kreislaufführung stößt laut Bericht heute weniger an technische als an wirtschaftliche und rechtliche Grenzen. Deutschland verfügt über etablierte Systeme zur Erfassung und Behandlung von Abfällen. Dennoch gelangen viele Materialien nicht in höherwertige Kreisläufe zurück.

Gründe sind unter anderem komplexe Produktdesigns, Materialverbunde, fehlende Nachfrage nach Rezyklaten, rechtliche Unsicherheiten und unklare Qualitätsanforderungen. Technische Innovationen allein können diese Hemmnisse nicht ausgleichen.

Innovation braucht Nachfrage

Die Branche investiert in digitale Stoffstromsteuerung, KI-gestützte Sortierung, automatisierte Aufbereitung und datenbasierte Prozessoptimierung. Viele Verfahren sind bereits im Einsatz.

Der Bericht weist jedoch darauf hin, dass lange Genehmigungsprozesse, hohe Investitionsrisiken und fehlende Marktsignale die breite Anwendung neuer Lösungen bremsen. Für zusätzliche Investitionen braucht die Branche nach dieser Analyse planbare Märkte, stabile Regeln und eine stärkere Nachfrage nach Sekundärrohstoffen.

Branche im Übergang

Der Statusbericht beschreibt eine Kreislaufwirtschaft im Übergang. Sie verfügt über technische Leistungsfähigkeit und etablierte Strukturen, steht aber zugleich unter wirtschaftlichem und regulatorischem Druck.

Damit die Branche zusätzliche Aufgaben übernehmen kann, müssen politische Ziele, rechtliche Vorgaben und wirtschaftliche Bedingungen besser zusammenpassen. Andernfalls bleibt die Lücke zwischen den Erwartungen an die Circular Economy und der praktischen Umsetzung bestehen.

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