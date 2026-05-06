Kunststoffrecycling senkt Rohstoffrisiken

Der bvse-Fachverband Kunststoffrecycling sieht darin ein wirtschaftliches Risiko. Unternehmen, die Rezyklate einsetzen, können ihre Abhängigkeit von volatilen Rohölmärkten verringern. Dadurch entstehen stabilere Beschaffungs- und Kostenstrukturen.

Rezyklate als Beschaffungsstrategie

Der Einsatz von Kunststoffrezyklaten gewinnt damit nicht nur aus ökologischen Gründen an Bedeutung. Er stärkt auch die wirtschaftliche Resilienz von Unternehmen. Wer frühzeitig in Recyclingstrukturen und verlässliche Lieferbeziehungen investiert hat, verfügt in angespannten Märkten über Vorteile.

Gleichzeitig steigt der Handlungsdruck. Unternehmen, die überwiegend Primärkunststoffe einsetzen, bleiben anfälliger für externe Krisen, Preissprünge und Lieferengpässe.

Anforderungen durch die PPWR

Der Fachverband empfiehlt der Industrie, den Einsatz von Rezyklaten systematisch auszubauen. Dazu zählen langfristige Partnerschaften entlang der Lieferkette, verlässliche Bezugsquellen und stabile Beschaffungsstrukturen.

Auch die europäische Verpackungsverordnung, die Packaging and Packaging Waste Regulation, kurz PPWR, erhöht die Bedeutung von Rezyklaten. Unternehmen sollten sich daher frühzeitig auf kommende Anforderungen einstellen.

Weniger Abhängigkeit von fossilen Strukturen

Ergänzend können Investitionen in erneuerbare Energien die Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen und Energiequellen weiter senken. Für die Kunststoffindustrie verbindet sich damit die Transformation der Materialbasis mit einer breiteren Strategie zur Risikobegrenzung.

Kunststoffrecycling wird damit zu einem Instrument für Versorgungssicherheit, Kostenstabilität und langfristige Wettbewerbsfähigkeit.