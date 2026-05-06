Anzeige

Clarios übernimmt Ecobat-Standorte

Clarios hat die Übernahme von drei Batterierecycling-Werken von Ecobat in Deutschland und Österreich abgeschlossen. Das Unternehmen integriert die Standorte Freiberg und Braubach in Deutschland sowie Arnoldstein in Österreich in sein europäisches Recyclingnetzwerk.
Clarios übernimmt Ecobat-Standorte
Recyceltes Blei wird zu Barren gegossen und für den Weitertransport verpackt. Copyright: Clarios
Anzeige

Nach Abschluss der behördlichen Genehmigungsverfahren erweitert Clarios damit seine Kapazitäten für die Rückgewinnung von Blei und Polypropylen aus Altbatterien. Die Materialien sollen wieder in die Produktion neuer Niederspannungsbatterien einfließen.

Mehr Recyclingkapazität in Europa

Die zusätzlichen Standorte stärken die regionale Versorgung mit Sekundärrohstoffen. Zugleich verringert Clarios den Bedarf an Primärrohstoffen entlang des Batterielebenszyklus. Das Unternehmen unterstützt damit den geschlossenen Kreislauf für Fahrzeugbatterien in Europa.

Ein Schwerpunkt liegt auf dem Bleirecycling. Zudem baut Clarios eine eigene Anlage zur Veredelung von Polypropylen auf. Das Material soll für Anwendungen in Fahrzeugen aufbereitet werden und zur Erfüllung künftiger europäischer Vorgaben für Rezyklatanteile beitragen.

Beitrag zur Lieferkette

Mit der Übernahme erweitert Clarios seine Recycling- und Materialverarbeitungskapazitäten in Europa. Das Unternehmen reagiert damit auf die steigende Nachfrage nach Batterielösungen mit höherem Anteil recycelter Materialien.

Die Integration der drei Werke stärkt zugleich die europäische Lieferkette für Niederspannungsbatterien. Clarios verbindet damit Batterierecycling, Materialrückgewinnung und Batterieproduktion enger in einem regionalen Kreislaufmodell.

Quelle: Clarios
FacebookTwitterPinterestEmail

Verwandte Artikel

Kreislaufwirtschaft bietet 880 Milliarden Euro Potenzial

Suparma investiert in Reject-Aufbereitung

Knettenbrech + Gurdulic plant Metallaufbereitung in Wiesbaden

Kommission will weiterhin Abfallexporte in die Schweiz erlauben

Kunststoffrecycling senkt Rohstoffrisiken

SSI Schäfer stellt GMT Duron 240l vor

Lesen, was die Branche bewegt
Newsletter
Bleiben Sie auf dem Laufenden und erhalten Sie einmal wöchentlich den RECYCLING magazin Newsletter.
Registrieren
Ich bin damit einverstanden, dass die DETAIL Architecture GmbH mir regelmäßig individualisierte spannende Neuigkeiten und Veranstaltungen per E-Mail zusendet. Die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten erfolgt entsprechend den Bestimmungen in der Datenschutzerklärung. Ich kann meine Einwilligung gegenüber der DETAIL Architecture GmbH jederzeit widerrufen.
close-link