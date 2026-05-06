Clarios übernimmt Ecobat-Standorte

Nach Abschluss der behördlichen Genehmigungsverfahren erweitert Clarios damit seine Kapazitäten für die Rückgewinnung von Blei und Polypropylen aus Altbatterien. Die Materialien sollen wieder in die Produktion neuer Niederspannungsbatterien einfließen.

Mehr Recyclingkapazität in Europa

Die zusätzlichen Standorte stärken die regionale Versorgung mit Sekundärrohstoffen. Zugleich verringert Clarios den Bedarf an Primärrohstoffen entlang des Batterielebenszyklus. Das Unternehmen unterstützt damit den geschlossenen Kreislauf für Fahrzeugbatterien in Europa.

Ein Schwerpunkt liegt auf dem Bleirecycling. Zudem baut Clarios eine eigene Anlage zur Veredelung von Polypropylen auf. Das Material soll für Anwendungen in Fahrzeugen aufbereitet werden und zur Erfüllung künftiger europäischer Vorgaben für Rezyklatanteile beitragen.

Beitrag zur Lieferkette

Mit der Übernahme erweitert Clarios seine Recycling- und Materialverarbeitungskapazitäten in Europa. Das Unternehmen reagiert damit auf die steigende Nachfrage nach Batterielösungen mit höherem Anteil recycelter Materialien.

Die Integration der drei Werke stärkt zugleich die europäische Lieferkette für Niederspannungsbatterien. Clarios verbindet damit Batterierecycling, Materialrückgewinnung und Batterieproduktion enger in einem regionalen Kreislaufmodell.