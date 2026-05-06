Anzeige

SSI Schäfer stellt GMT Duron 240l vor

Die SSI Schäfer Plastics erweitert ihr Portfolio um den Wertstoffbehälter GMT Duron 240l. Das neue Modell richtet sich an kommunale Entsorger und Unternehmen der Kreislaufwirtschaft. Im Fokus stehen eine hohe Formstabilität, eine platzsparende Lagerung sowie eine ergonomische Handhabung.
GMT Duron 240l
Copyright: SSI Schäfer
Anzeige

Der Behälter kombiniert ein Glattwanddesign mit einer optimierten Deckelkonstruktion. Dadurch lassen sich die Behälter enger nebeneinander positionieren. Das verbessert die Auslastung von Lager- und Transportflächen in Containern und Lastkraftwagen.

Optimierte Konstruktion für den Alltag

Der GMT Duron 240l verfügt über zehn Mehrfachanspritzpunkte. Sie sorgen für eine gleichmäßige Materialverteilung und reduzieren innere Spannungen im Kunststoff. Dadurch erhöht sich die strukturelle Stabilität des Behälters. Die Wandstärke wurde auf eine Kombination aus Langlebigkeit und Ressourceneffizienz ausgelegt.

Der Behälter kann aus bis zu 100 Prozent HDPE-Mahlgut gefertigt werden. Zudem ist eine Ausführung mit dem Umweltzeichen Blauer Engel erhältlich.

Für die Handhabung setzt SSI Schäfer Plastics auf eine ergonomische Griffleiste mit 28 Millimetern Durchmesser. Sie ermöglicht auch mit Handschuhen einen sicheren Griff. Innere Stapelrippen verbessern zusätzlich die Kraftverteilung beim Stapeln.

Unterschiedliche Konfigurationen möglich

Der GMT Duron 240l ist für verschiedene Einsatzbedingungen konfigurierbar. Kunden können zwischen Rädern mit 200 oder 250 Millimetern Durchmesser wählen. Die größere Variante eignet sich insbesondere für anspruchsvolle Einsatzorte, etwa in schneereichen Regionen.

Auf Wunsch stattet der Hersteller die Behälter mit Chip-Nest-Transponder, Smart Plug oder individuellem QR-Code aus. Damit lassen sich die Behälter digital erfassen und in Entsorgungs- und Prozesssysteme integrieren.

Präsentation auf der IFAT

Aktuell präsentiert SSI Schäfer Plastics den GMT Duron 240l auf der IFAT in München. Der Messestand befindet sich in Halle A5, Stand 151/250.

Quelle: SSI Schäfer
FacebookTwitterPinterestEmail

Verwandte Artikel

Kreislaufwirtschaft bietet 880 Milliarden Euro Potenzial

Suparma investiert in Reject-Aufbereitung

Knettenbrech + Gurdulic plant Metallaufbereitung in Wiesbaden

Eggersmann baut für Mineralikaufbereitung aus

Kommission will weiterhin Abfallexporte in die Schweiz erlauben

Kunststoffrecycling senkt Rohstoffrisiken

Lesen, was die Branche bewegt
Newsletter
Bleiben Sie auf dem Laufenden und erhalten Sie einmal wöchentlich den RECYCLING magazin Newsletter.
Registrieren
Ich bin damit einverstanden, dass die DETAIL Architecture GmbH mir regelmäßig individualisierte spannende Neuigkeiten und Veranstaltungen per E-Mail zusendet. Die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten erfolgt entsprechend den Bestimmungen in der Datenschutzerklärung. Ich kann meine Einwilligung gegenüber der DETAIL Architecture GmbH jederzeit widerrufen.
close-link