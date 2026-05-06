SSI Schäfer stellt GMT Duron 240l vor

Der Behälter kombiniert ein Glattwanddesign mit einer optimierten Deckelkonstruktion. Dadurch lassen sich die Behälter enger nebeneinander positionieren. Das verbessert die Auslastung von Lager- und Transportflächen in Containern und Lastkraftwagen.

Optimierte Konstruktion für den Alltag

Der GMT Duron 240l verfügt über zehn Mehrfachanspritzpunkte. Sie sorgen für eine gleichmäßige Materialverteilung und reduzieren innere Spannungen im Kunststoff. Dadurch erhöht sich die strukturelle Stabilität des Behälters. Die Wandstärke wurde auf eine Kombination aus Langlebigkeit und Ressourceneffizienz ausgelegt.

Der Behälter kann aus bis zu 100 Prozent HDPE-Mahlgut gefertigt werden. Zudem ist eine Ausführung mit dem Umweltzeichen Blauer Engel erhältlich.

Für die Handhabung setzt SSI Schäfer Plastics auf eine ergonomische Griffleiste mit 28 Millimetern Durchmesser. Sie ermöglicht auch mit Handschuhen einen sicheren Griff. Innere Stapelrippen verbessern zusätzlich die Kraftverteilung beim Stapeln.

Unterschiedliche Konfigurationen möglich

Der GMT Duron 240l ist für verschiedene Einsatzbedingungen konfigurierbar. Kunden können zwischen Rädern mit 200 oder 250 Millimetern Durchmesser wählen. Die größere Variante eignet sich insbesondere für anspruchsvolle Einsatzorte, etwa in schneereichen Regionen.

Auf Wunsch stattet der Hersteller die Behälter mit Chip-Nest-Transponder, Smart Plug oder individuellem QR-Code aus. Damit lassen sich die Behälter digital erfassen und in Entsorgungs- und Prozesssysteme integrieren.

Präsentation auf der IFAT

Aktuell präsentiert SSI Schäfer Plastics den GMT Duron 240l auf der IFAT in München. Der Messestand befindet sich in Halle A5, Stand 151/250.