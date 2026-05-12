Geschlossener Kunststoffkreislauf für Non-Food-Verpackungen

Die Kooperation ist Teil der Jokey-Nachhaltigkeitsstrategie „360° Verantwortung“. Ziel ist es, geschlossene Materialkreisläufe für Non-Food-Verpackungen technisch und wirtschaftlich dauerhaft zu etablieren.

Rücknahme und Recycling etabliert

Im clozed loop-System organisiert Zentek die Rücknahme gebrauchter Kunststoffverpackungen sowie deren Sortierung, Aufbereitung und werkstoffliches Recycling. Die daraus gewonnenen Polypropylen-Rezyklate verarbeitet Jokey erneut in Verpackungslösungen.

Entscheidend für die Qualität der Rezyklate bleibt der Zustand der zurückgegebenen Verpackungen. Nach Angaben der Projektpartner funktioniert der Kreislauf besonders effizient, wenn die Eimer vollständig entleert und möglichst frei von Reststoffen zurückgegeben werden. Verbleibende Füllgüter erschweren dagegen die Verwertung und erhöhen den Aufwand im Recyclingprozess.

Fokus auf Anwender und Rückgabequalität

Beide Unternehmen richten ihre Aktivitäten zunehmend auf die Anwender entlang der gesamten Wertschöpfungskette aus. Neben direkten Kunden sprechen sie gezielt Handwerksbetriebe, Verarbeiter und gewerbliche Endanwender an.

Informationsmaterialien, Schulungen und direkte Kommunikation sollen vermitteln, warum saubere Verpackungen für das Recycling wichtig sind und wie Rückgabeprozesse vereinfacht werden können. Damit wollen die Partner die Akzeptanz geschlossener Kunststoffkreisläufe weiter erhöhen.

Ausbau des Systems geplant

Vor dem Hintergrund steigender regulatorischer Anforderungen und der wachsenden Nachfrage nach Rezyklaten planen Jokey und Zentek den weiteren Ausbau des Systems. Künftig sollen zusätzliche Anwendergruppen eingebunden und die eingesetzten Mengen an Rezyklaten erhöht werden.

Ziel bleibt es, den geschlossenen Kreislauf für Non-Food-Verpackungen schrittweise auf weitere Bereiche auszuweiten und hochwertige Rezyklate stärker in der Verpackungsproduktion einzusetzen.