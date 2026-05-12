DigiDot erweitert Recyclinghilfe europaweit

QR-Code liefert Entsorgungshinweise

DigiDot stellt Informationen über einen QR-Code auf der Verpackung bereit. Nutzer erhalten damit produktspezifische Hinweise zur richtigen Trennung einzelner Verpackungskomponenten sowie Angaben zu Sammelstellen in ihrer Nähe. Ziel ist es, Fehlwürfe zu reduzieren und die Qualität der getrennten Sammlung zu verbessern.

Nach Angaben der Betreiber umfasst die Plattform bereits mehr als 1.000 Verpackungsarten, rund 50.000 Markenprodukte und eine Datenbank mit über 500.000 Standorten von Sammelbehältern in Europa. Die Inhalte stehen in mehreren europäischen Sprachen zur Verfügung.

Das System entstand aus einer Zusammenarbeit von Der Grüne Punkt und Digi-Cycle, einem Tochterunternehmen der ARA.

Unterstützung für EU-Vorgaben

Mit der europaweiten Einführung reagiert DigiDot auch auf neue regulatorische Anforderungen. Dazu zählen insbesondere die europäische Verpackungsverordnung PPWR sowie die Empowering Consumers Directive. Hersteller können über den QR-Code zusätzliche Informationen zu Verpackungen bereitstellen, etwa zur Recyclingfähigkeit, zum Rezyklatanteil oder zu Nachhaltigkeitsaspekten.

Der digitale Ansatz soll zudem den Druckaufwand auf Verpackungen reduzieren und gleichzeitig aktuelle, lokal gültige Entsorgungshinweise bereitstellen. Die Plattform ist nach Angaben der Betreiber flexibel an künftige regulatorische Anforderungen anpassbar.

Die Informationen sind neben dem QR-Code auch über die Website von DigiDot sowie über die Digi-Cycle-App abrufbar.

Einführung über PRO Europe

Die europaweite Einführung koordiniert PRO Europe gemeinsam mit 31 Mitgliedsorganisationen in Europa sowie in der Türkei und Israel. In Österreich übernimmt die ARA die nationale Umsetzung.

PRO Europe bündelt Organisationen der erweiterten Herstellerverantwortung und will mit DigiDot einheitliche digitale Leitlinien für Verbraucher in verschiedenen Märkten schaffen.