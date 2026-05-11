Fahrzeugwaage digitalisiert Recyclinglogistik bei Schlenter

Bereits zuvor setzte Schlenter eine PFREUNDT WK60-Radladerwaage mit angebundenem Webportal ein. Nun ergänzte das Unternehmen die bestehende Infrastruktur um eine stationäre Unterflur-Fahrzeugwaage. Ziel ist eine durchgängige und automatisierte Abwicklung der Materialströme.

Digitale Verwiegung im Self-Service

Installiert wurde eine 18 mal 3 Meter große Unterflur-Fahrzeugwaage. Darüber verwiegt Schlenter die eigenen Lastkraftwagen im Self-Service-Betrieb. Fahrer melden sich am Selbstbedienungsterminal mit Auftragsnummer und Kennzeichen an. Kundendaten, Materialarten und Baustelleninformationen liegen bereits im PFREUNDT Webportal vor.

Die zentrale Steuerung übernimmt das eichfähige SysTec-Wägeterminal IT6000E. Es erfasst die Wägedaten, verarbeitet die Signale der Fahrzeugwaage und steuert die Kommunikation mit dem Webportal. Die Datenübertragung erfolgt über eine MQTT-Schnittstelle. Dadurch entsteht ein durchgängiger digitaler Informationsfluss zwischen Fahrzeugwaage, Terminal und Software.

Sobald das Fahrzeug korrekt auf der Waage steht, übermittelt das System die Gewichtsdaten automatisch an das Portal. Parallel zeigt ein SysTec IT1-Wägeterminal das Gewicht direkt für den Fahrer an.

Medienbruchfreie Prozesse

Auch die Ausfahrverwiegung zur Ermittlung des Nettogewichts erfolgt vollständig digital. Lieferscheine erscheinen direkt am Terminal, werden dort unterschrieben und anschließend ausgedruckt. Ein dauerhaft besetzter Waagenplatz ist dafür nicht erforderlich.

Mit der neuen Fahrzeugwaage integrierte Schlenter seine bestehende Wägeinfrastruktur in eine gemeinsame digitale Umgebung. Die Kombination aus SysTec-Wägeterminals, MQTT-basierter Kommunikation und PFREUNDT Webportal unterstützt medienbruchfreie Prozesse und verbessert die Transparenz der Materialströme.

Erweiterung mit Kameratechnik geplant

Künftig soll die Anlage um zusätzliche Kameratechnik ergänzt werden. Geplant ist unter anderem die automatische Kennzeichenerkennung. Außerdem könnten Bilddaten der angelieferten Materialien digital erfasst und dokumentiert werden.