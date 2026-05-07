Webinar zum Brandschutz

Lithium-Ionen-Batterien befinden sich heute in zahlreichen Alltagsprodukten, darunter E-Zigaretten, LED-Leuchten, Spielzeug oder Elektrowerkzeuge. In der Entsorgung führt die falsche Erfassung solcher Geräte regelmäßig zu Brandereignissen. Nach Angaben der Veranstalter entsteht das Risiko häufig dadurch, dass Endkunden nicht erkennen, dass Produkte Lithium-Batterien enthalten.

Kundenschulung als Präventionsmaßnahme

Das Webinar zeigt, wie Entsorgungsunternehmen ihre Kunden gezielt schulen können. Im Fokus stehen die Identifikation verschiedener Batterietypen, typische Brandursachen sowie Anforderungen an sichere Sammlung, Lagerung und Bereitstellung.

Zudem behandeln die Referenten die geltenden gefahrgutrechtlichen Vorgaben, darunter ADR, GGVSEB und Verpackungsvorschriften. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Gestaltung wirksamer Schulungen. Die Veranstalter erläutern, wie Informationen verständlich vermittelt und innerhalb von Unternehmen weitergegeben werden können.

Teilnehmer erhalten im Anschluss Schulungsunterlagen zur direkten Nutzung in der Kundenkommunikation.

Experten aus Gefahrgutrecht und Entsorgung

Referenten sind Bernhard Jäger, Inhaber von Gefahrgut Jäger, sowie Nadine Speidel, Gründerin der GlobalFlow GmbH und Mitglied im Bundesvorstand des Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Kreislaufwirtschaft.

Termin und Anmeldung

Das Webinar findet am Dienstag, 19. Mai 2026, um 10 Uhr statt und dauert 60 Minuten inklusive Fragerunde. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldungen sind über die Veranstaltungsseite möglich.

Kostenlose Anmeldung zum Webinar