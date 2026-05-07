Korn Recycling erhält Grünen Engel

Die Preisverleihung findet am 6. Mai 2026 im Rahmen der IFAT in München statt. Im Mittelpunkt steht die Integration des Sortiersystems Battery Sort von WeSort AI in eine bestehende Recyclinganlage.

Künstliche Intelligenz erkennt Batterien

Nach Unternehmensangaben hat Korn Recycling als erstes Recyclingunternehmen weltweit das System in eine laufende Anlage eingebunden. Die Technik erkennt Batterien und Akkumulatoren in gemischten Stoffströmen in Echtzeit und schleust sie gezielt aus.

Damit reagiert das Unternehmen auf ein zentrales Risiko in Sortierprozessen. Vor allem Lithium-Ionen-Batterien können Brände auslösen. Sie gefährden Anlagen, Beschäftigte und Stoffströme.

Mehr Sicherheit in der Sortierung

Die automatische Erkennung soll Brandrisiken senken und die Rückgewinnung kritischer Rohstoffe verbessern. Zugleich erhöht eine genauere Ausschleusung die Qualität der nachfolgenden Stoffströme.

Der Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung würdigt mit dem Preis Unternehmen, die konkrete Beiträge zur Kreislaufwirtschaft leisten. Korn Recycling setzt mit der KI-gestützten Batteriesortierung auf mehr Sicherheit und Effizienz in der Aufbereitung.