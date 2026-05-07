Leichter Optimismus bei NE-Metallen

Sorge bereiten allerdings weiterhin die Bemühungen einiger Industrievertreter, den Export von Schrotten in Länder außerhalb der EU zu beschränken. „Wenn der Export verboten oder durch Zölle unattraktiv wird und die heimische Industrie unser Material nicht abnimmt, nimmt man uns die Luft zum Atmen“, klagt ein mittelständiger Händler.

Aluminium auf hohem Niveau

Die Metallpreise bleiben derweil auf hohem Niveau. Aluminium High Grade notierte zuletzt an der LME mit 3562 bis 3563 US-Dollar. Die sichtbaren Aluminiumbestände in den lizensierten Lagerhäusern der LME lagen zuletzt bei 262.725 Tonnen.

Die Aussagen über die Verfügbarkeit von Aluminiumschrotten gehen auseinander. Während die einen die knappe Verfügbarkeit bestimmter Qualitäten betonen, weisen andere darauf hin, dass genügend Schrotte auf dem Markt seien, der aktuelle Weltmarktpreis aber viele Werkseinkäufer davon abhalte, größere Kontrakte abzuschließen. Aluminiumprofilschrott (Alter) erlöste zuletzt bis zu 3.050 Euro. Drahtschrott aus Reinaluminium (Achse) wurde um in der gleichen Größenordnung gehandelt. Neuer Alu-Leg.Schrott kupferarm (Angel) kostete bis zu 2.150 Euro. Aluminiumspäne (Autor) erlösten in der Spitze .350 Euro.

Auch Kupfer stark

Die LME-Notierungen für Kupfer bleiben auch hohem Niveau und bewegen sich rund um die 13.000-US-Dollar-Marke. Zuletzt lag die Notierungen mit 13053 bis 13054 US-Dollar wieder knapp oberhalb dieser Marke. Die Vorräte in den LME-Lagerhäusern wurden mit 398.675 Tonnen beziffert. Trotz der von den meisten Analysten erwarteten Verkappung auf dem globalen Kupfermarkt, die mit Lieferstörungen einerseits und einem steigenden Verbrauch andererseits begründet wird, halten viele das rote Metall für überbewertet. „Da ist viel Spekulation eingepreist“, betont ein Banker.

Blanker Kupferdrahtschrott (Kabul) kostete zuletzt bis zu 10.600 Euro. Die gehäckselten Kupferdrahtschrotte erlösten in der ersten Qualität (Kasus) 10.650 Euro und in der zweiten Qualität (Katze) 10.350 Euro. Für nicht legierte Kupferdrahtschrotte wurde in der ersten Qualität (Kader) 10.050 Euro gezahlt. Schwerkupferschrott (Keule) kostete zuletzt bis zu 9.850 Euro