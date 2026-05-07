Anzeige

EEW stärkt Vertrieb in Italien

EEW hat im März die EEW Italia S.r.l. mit Sitz in Mailand gegründet. Damit baut das Unternehmen seine internationalen Vertriebsaktivitäten aus und schafft eine direkte Schnittstelle zum italienischen Entsorgungsmarkt.
EEW stärkt Vertrieb in Italien
Andreas Dous, Leiter Vertrieb der EEW-Gruppe und Geschäftsführer von EEW Italia, mit Oliver Karg, Teamleiter Vertrieb International. Copyright: EEW 2026
Anzeige

Schnittstelle zum italienischen Markt

In Italien fallen große Abfallmengen an, für die nach Angaben des Unternehmens nicht ausreichend Kapazitäten zur höherwertigen Behandlung zur Verfügung stehen. EEW will geeignete Abfallströme aus Italien künftig stärker in europäischen Anlagen energetisch verwerten.

Die neue Gesellschaft in Mailand soll als Ansprechpartner für Abfallerzeuger und Entsorgungskunden in Italien dienen. EEW Italia S.r.l. schließt eigenständig Verträge mit Kunden und organisiert die thermische Verwertung geeigneter Abfälle in Anlagen der EEW-Gruppe.

Nutzung europäischer Verwertungskapazitäten

EEW verweist auf bestehende Anlagen in Europa, die Abfälle energetisch verwerten und dabei Energie sowie verwertbare Rohstoffe zurückgewinnen. Die Gesellschaft soll dazu beitragen, Abfallströme gezielter zu steuern und vorhandene Kapazitäten auszulasten.

Mit dem Ausbau der internationalen Vertriebsstruktur nach Polen und Italien will EEW den grenzüberschreitenden Zugang zu Verwertungskapazitäten stärken. Zugleich soll der italienische Entsorgungsmarkt entlastet werden.

Quelle: EEW
FacebookTwitterPinterestEmail

Verwandte Artikel

Abfall- und Recyclingtechnik erwartet mehr Aufträge

KI-Abfallanalyse für thermische Verwertung

Ölmarkt im Umbruch

H.C. Starck prüft Standortemissionen

Sülzle übernimmt Arcus vollständig

Korn Recycling erhält Grünen Engel

Lesen, was die Branche bewegt
Newsletter
Bleiben Sie auf dem Laufenden und erhalten Sie einmal wöchentlich den RECYCLING magazin Newsletter.
Registrieren
Ich bin damit einverstanden, dass die DETAIL Architecture GmbH mir regelmäßig individualisierte spannende Neuigkeiten und Veranstaltungen per E-Mail zusendet. Die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten erfolgt entsprechend den Bestimmungen in der Datenschutzerklärung. Ich kann meine Einwilligung gegenüber der DETAIL Architecture GmbH jederzeit widerrufen.
close-link