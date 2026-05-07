EEW stärkt Vertrieb in Italien

Schnittstelle zum italienischen Markt

In Italien fallen große Abfallmengen an, für die nach Angaben des Unternehmens nicht ausreichend Kapazitäten zur höherwertigen Behandlung zur Verfügung stehen. EEW will geeignete Abfallströme aus Italien künftig stärker in europäischen Anlagen energetisch verwerten.

Die neue Gesellschaft in Mailand soll als Ansprechpartner für Abfallerzeuger und Entsorgungskunden in Italien dienen. EEW Italia S.r.l. schließt eigenständig Verträge mit Kunden und organisiert die thermische Verwertung geeigneter Abfälle in Anlagen der EEW-Gruppe.

Nutzung europäischer Verwertungskapazitäten

EEW verweist auf bestehende Anlagen in Europa, die Abfälle energetisch verwerten und dabei Energie sowie verwertbare Rohstoffe zurückgewinnen. Die Gesellschaft soll dazu beitragen, Abfallströme gezielter zu steuern und vorhandene Kapazitäten auszulasten.

Mit dem Ausbau der internationalen Vertriebsstruktur nach Polen und Italien will EEW den grenzüberschreitenden Zugang zu Verwertungskapazitäten stärken. Zugleich soll der italienische Entsorgungsmarkt entlastet werden.