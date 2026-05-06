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Suparma investiert in Reject-Aufbereitung

P.T. Suparma Tbk hat Andritz mit der Lieferung einer vollständigen Grobreject-Aufbereitungsanlage für das Altpapierwerk in Surabaya auf Ostjava in Indonesien beauftragt. Die Inbetriebnahme ist für das dritte Quartal 2026 geplant.
Suparma investiert in Reject-Aufbereitung
Andritz wird ein komplettes Aufbereitungssystem für Grobrejecte an Suparma in Indonesien liefern. Copyright: Andritz
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Die Anlage verarbeitet Grobrejecte aus der Trommelauflösungslinie des Werks. Dabei behandelt sie heterogene Stoffströme, die unter anderem Mischkunststoffe und weitere Störstoffe enthalten.

Mechanische Entwässerung und Zerkleinerung

Zum Lieferumfang gehört der Reject-Kompaktor ReCo. Er entwässert das Material mechanisch und reduziert dadurch Transport- und Handlingsvolumina in den nachgelagerten Prozessschritten.

Außerdem liefert Andritz einen ADuro P Shredder. Die Maschine zerkleinert störstoffhaltige Stoffströme und bereitet das Material für die anschließende Metallabscheidung sowie die weitere Reject-Verarbeitung vor.

Trockenprozess für weitere Verarbeitung

Die Anlage nutzt eine integrierte Trockenprozess-Konfiguration. Sie soll das Handling vereinfachen und eine gleichmäßige Materialqualität für weitere Verarbeitungsschritte unterstützen.

Mit dem Auftrag erweitert Andritz seine Referenzen für integrierte Grobreject-Systeme in Indonesien. Der Auftragswert wird nicht genannt. Er ist im Auftragseingang des ersten Quartals 2026 enthalten.

P.T. Suparma Tbk ist ein indonesisches Papierunternehmen mit Aktivitäten in den Bereichen Tissue, Verpackungen und Spezialpapiere.

Quelle: Andritz
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