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Matthias Harms wird BDE-Präsident

Auf der Mitgliederversammlung des BDE wurde der kommissarische Präsident Matthias Harms einstimmig zum ehrenamtlichen Präsidenten des Verbandes gewählt
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Dr. Andreas Bruckschen wurde vom Präsidium zum Hauptgeschäftsführer bestellt.

Daneben gab es weitere Wahlen: Guido Adomßent (Veolia Umweltservice GmbH) wurde in das Präsidium nachgewählt. Vedad Delic (MVV Umwelt GmbH) und Stephan Sielaff (SSI Schäfer Plastics GmbH) wurden im Rahmen einer Blockwahl in den Vorstand gewählt. Barbara Moers (EGN Entsorgungsgesellschaft Niederrhein mbH) wurde zur Rechnungsprüferin gewählt. 

Zudem ehrte der Verband langjährige Mitglieder: Für 50 Jahre Zugehörigkeit die Bogenschütz Entsorgung und Recycling GmbH und die SSI Schäfer Plastics GmbH, für 60 Jahre die Zöller Kipper GmbH.

In seiner ersten Stellungnahme nach der Wahl betonte BDE-Präsident Matthias Harms die Bedeutung der Geschlossenheit des Verbandes: „Ich danke den Mitgliedern für das große Vertrauen. Die einstimmige Wahl ist ein starkes Signal für Zusammenhalt und Handlungsfähigkeit in einer Phase tiefgreifender Veränderungen für unsere Branche.“

Mit Blick auf die zukünftigen Aufgaben erklärte Harms: „Die Kreislaufwirtschaft ist ein zentraler Baustein für Resilienz, Rohstoffsicherheit und eine zukunftsfähige Industriepolitik. Gerade in Zeiten geoökonomischer Risiken kommt es darauf an, stabile Wertschöpfungsketten zu sichern und den Industriestandort Deutschland und Europa zu stärken. Der BDE wird diese Rolle weiterhin mit Nachdruck ausfüllen.“

Quelle: BDE
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