Thommen Group ordnet Schweizer Führung neu

Mit dem Ausbau der Aktivitäten im Metallrecycling und der Entsorgungswirtschaft sei die operative Komplexität gestiegen. Zur Bündelung der Verantwortung wird eine zusätzliche Führungsebene geschaffen, die sämtliche Schweizer Aktivitäten der Marke Thommen steuert.

Die Geschäftsleitung Thommen Schweiz übernehmen Georges Janett und Philippe Scherer. In dieser Funktion führen sie die schweizerischen Gesellschaften der Gruppe und arbeiten mit der Gruppengeschäftsleitung zusammen. Ziel der neuen Struktur ist eine klarere Zuordnung von Verantwortlichkeiten sowie eine stärkere Koordination der operativen und strategischen Aufgaben im Bereich Recycling und Sekundärrohstoffe.

Georges Janett ist seit mehr als zwanzig Jahren in der Recyclingbranche tätig und mit der Thommen Group verbunden. Seine berufliche Laufbahn begann mit einer Ausbildung bei der Thommen AG in Kaiseraugst. Anschließend übernahm er verschiedene Führungsfunktionen mit Verantwortung für mehrere Standorte und leitete zuletzt das Westschweizer Geschäft. Parallel absolvierte er ein betriebswirtschaftliches Studium.

Philippe Scherer verfügt über Führungserfahrung in der Finanzierungs-, Automobil- und Lebensmittelindustrie. In leitenden Funktionen war er mit strategischer Weiterentwicklung und Reorganisation von Unternehmen betraut. Seit Mai 2023 war er CEO der Wiederkehr Gruppe.